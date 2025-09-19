Jávea prorrogará seis meses más la moratoria a nuevos pisos turísticos La prohibición afecta a viviendas plurifamiliares y deja fuera chalets, adosados y casas independientes

José Vicente Pérez Pardo Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:43

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Xàbia ha aprobado por unanimidad elevar al próximo pleno la propuesta de prorrogar durante seis meses la suspensión de la emisión de informes de compatibilidad urbanística para viviendas de uso turístico (VUT) en tipología plurifamiliar en todo el término municipal.

La medida, que deberá ser ratificada por el pleno de la Corporación, se plantea con el objetivo de seguir analizando los efectos de las VUT sobre el acceso a la vivienda y la convivencia ciudadana en bloques de pisos y apartamentos, donde se concentran las principales tensiones.

Al respecto, el estudio encargado por el Ayuntamiento a la Universidad de Alicante concluye que los pisost turísticos pueden provocar problemas de convivencia y presión residencial por el aumento de precios. Otro de los efectos dañinos es la pérdida de población residente en zonas tan sensibles como el Puerto y el Casco Urbano.

Decenso en el número de VUT El estudio de la Universidad de Alicante refleja que el número de VUT registradas en Xàbia ha descendido de 6.161 en agosto de 2024 a 4.321 en la actualidad, una reducción de 1.840 viviendas.

Por ello, la propuesta mantiene la suspensión para este tipo de tipología, a fin de disponer del tiempo necesario para «consensuar estrategias de regulación equilibradas», indican fuentes municipales.

En cambio, tanto el estudio universitario como la comisión sectorial de trabajo sobre vivienda turística apuntan que las viviendas unifamiliares (chalets, casas independientes, adosados) no generan los mismos problemas al no haber espacios comunes, lo que reduce los conflictos vecinales.

Al contrario, según el Ayuntamiento, llevan beneficios porque «contribuyen positivamente a la desestacionalización turística y al mantenimiento del empleo en zonas de playa y urbanizaciones» como el Cabo de la Nao. Por ello, la propuesta no contempla continuar con la suspensión en esta tipología.

La propuesta que se elevará al Pleno pretende compatibilizar la actividad turística con el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal, favoreciendo un modelo sostenible para el municipio.

De aprobarse, el acuerdo incluiría la exposición pública del estudio durante 30 días hábiles para que cualquier persona interesada pueda consultarlo en el Servicio de Urbanismo, así como su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en la sede electrónica municipal.