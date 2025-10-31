Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avión de Ryanair en el aeropuerto de Alicante-Elche. Shootori
Aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair estrena su nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

La aerolínea irlandesa vuelve a operar esta conexión que tenía operativa hace más de una década en el aeropuerto alicantino | Es parte de las diez nuevas rutas a las que volará durante el invierno en Alicante

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:41

Comenta

Esta semana Ryanair ha estrenado su nueva ruta más esperada para la temporada de invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche. Esta conexión es parte de las diez nuevas que operará la aerolínea irlandesa durante la temporada baja. Se trata de una ruta que no estaba disponible desde hace 15 años, cuando la compañía dejó de operarla.

Así, este viernes saldrá el tercer avión a Bratislava, capital de Eslovaquia. Ryanair ha apostado por el país centroeuropeo como parte de su expansión en Europa central y del este. Una ruta que también operará en los próximos meses la húngara Wizz Air.

Se trata de una ruta especial, puesto que hasta este momento el aeropuerto no contaba con vuelos a este país. Además, nueve de las diez nuevas rutas de Ryanair este invierno son extensiones, mientras que la de Bratislava se trata de una conexión inédita.

Así, la compañía 'low cost' voló por primera vez entre ambas ciudades el pasado lunes 27 de octubre y el miércoles 29. Ryanair operará cuatro frecuencias entre el aeropuerto de Alicante-Elche y Bratislava los lunes, miércoles, viernes y sábados. Será a las 18.15 horas cuando salga el avión de esta nueva ruta a Europa central.

Noticias relacionadas

Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair anuncia una nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair anuncia una nueva ruta inédita a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair redobla su apuesta por Alicante: 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos en invierno

Ryanair redobla su apuesta por Alicante: 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos en invierno

La aerolínea transportó el año pasado a 1,5 millones de pasajeros hacia y desde Eslovaquia. Esta nueva ruta entre Alicante y Bratislava pretende dar un salto a sus operaciones en el país, donde Wizz Air ha establecido una nueva base. Este pequeño aeropuerto cuenta con cinco aerolíneas operativas y 49 rutas, entre ellas la nueva de Alicante. Una cifra que se trata del «récord del aeropuerto de Bratislava», según indica la terminal eslovaca en un comunicado.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

De hecho, este invierno el aeropuerto de Bratislava tendrá más vuelos que en la temporada de verano. «Hemos conseguido mantener nuestro objetivo de que el aeropuerto esté activo durante todo el año», ha valorado el CEO del aeropuerto, Dusan Novota.

Alicante-Bratislava

  • Lunes: 7.05 - 9.55

  • Miércoles: 13.15 - 16.05

  • Viernes: 18.15 - 21.05

  • Sábado: 15.25 - 18.15

Brastilava-Alicante

  • Lunes: 10.20 - 13.10

  • Miércoles: 16.30 - 19.20

  • Viernes: 21.30 - 00.20

  • Sábado: 18.40 - 21.30

Refuerzo de invierno

Ryanair ha incrementado su apuesta por el aeropuerto de Alicante-Elche en medio de la pugna con Aena por las tasas aeroportuarias. La aerolínea irlandesa ha programado un 12% más de asientos que el año pasado, llegando a los 3,4 millones de plazas, divididas en 79 rutas a 22 países distintos. Además, ha reforzado su base, que contará con 16 aviones durante la temporada de invierno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante
  2. 2 Alicante cambia la fecha de sus mercadillos por el festivo de Todos los Santos: ¿cuándo abren?
  3. 3 Detenido a punto de coger un vuelo en Alicante tras abandonar a su hijo en un centro de menores de Donosti
  4. 4 La nueva línea circular del Tram de Alicante hacia el sur se condiciona al fin de las obras de la Estación Intermodal
  5. 5 Las obras volverán al Postiguet para ampliar el apeadero del Tram de Alicante en la Puerta del Mar
  6. 6 El recibo del agua en Alicante subirá en 2026: el Pleno ratifica cambios en la tarifa
  7. 7 La lesión de Unai Ropero queda en un susto
  8. 8 Expolian un tesoro romano del mar en Alicante para ponerlo de adorno en una empresa y un jardín
  9. 9 Todo lo que tienes que saber de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2025: aparcamiento, horarios y actos
  10. 10 El Horneo EÓN Alicante destituye a Fernando Latorre como entrenador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Ryanair estrena su nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Ryanair estrena su nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche