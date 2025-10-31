Ryanair estrena su nueva ruta a Europa central desde el aeropuerto de Alicante-Elche

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 14:41 Comenta Compartir

Esta semana Ryanair ha estrenado su nueva ruta más esperada para la temporada de invierno en el aeropuerto de Alicante-Elche. Esta conexión es parte de las diez nuevas que operará la aerolínea irlandesa durante la temporada baja. Se trata de una ruta que no estaba disponible desde hace 15 años, cuando la compañía dejó de operarla.

Así, este viernes saldrá el tercer avión a Bratislava, capital de Eslovaquia. Ryanair ha apostado por el país centroeuropeo como parte de su expansión en Europa central y del este. Una ruta que también operará en los próximos meses la húngara Wizz Air.

Se trata de una ruta especial, puesto que hasta este momento el aeropuerto no contaba con vuelos a este país. Además, nueve de las diez nuevas rutas de Ryanair este invierno son extensiones, mientras que la de Bratislava se trata de una conexión inédita.

Así, la compañía 'low cost' voló por primera vez entre ambas ciudades el pasado lunes 27 de octubre y el miércoles 29. Ryanair operará cuatro frecuencias entre el aeropuerto de Alicante-Elche y Bratislava los lunes, miércoles, viernes y sábados. Será a las 18.15 horas cuando salga el avión de esta nueva ruta a Europa central.

La aerolínea transportó el año pasado a 1,5 millones de pasajeros hacia y desde Eslovaquia. Esta nueva ruta entre Alicante y Bratislava pretende dar un salto a sus operaciones en el país, donde Wizz Air ha establecido una nueva base. Este pequeño aeropuerto cuenta con cinco aerolíneas operativas y 49 rutas, entre ellas la nueva de Alicante. Una cifra que se trata del «récord del aeropuerto de Bratislava», según indica la terminal eslovaca en un comunicado.

De hecho, este invierno el aeropuerto de Bratislava tendrá más vuelos que en la temporada de verano. «Hemos conseguido mantener nuestro objetivo de que el aeropuerto esté activo durante todo el año», ha valorado el CEO del aeropuerto, Dusan Novota.

Alicante-Bratislava Lunes : 7.05 - 9.55

Miércoles : 13.15 - 16.05

Viernes : 18.15 - 21.05

Sábado: 15.25 - 18.15

Brastilava-Alicante Lunes : 10.20 - 13.10

Miércoles : 16.30 - 19.20

Viernes : 21.30 - 00.20

Sábado: 18.40 - 21.30

Refuerzo de invierno

Ryanair ha incrementado su apuesta por el aeropuerto de Alicante-Elche en medio de la pugna con Aena por las tasas aeroportuarias. La aerolínea irlandesa ha programado un 12% más de asientos que el año pasado, llegando a los 3,4 millones de plazas, divididas en 79 rutas a 22 países distintos. Además, ha reforzado su base, que contará con 16 aviones durante la temporada de invierno.