El aeropuerto de Alicante-Elche ya supera los 17 millones de pasajeros este 2025 tras un octubre de récord

A falta de contabilizar los dos últimos meses de 2025, el aeropuerto de Alicante-Elche cerrará el año con récord histórico de viajeros, superando los más de 18 millones de 2024. Entre enero y octubre la terminal alicantina acumula más de 17,2 millones de personas transportadas, un 8,3% más que en el mismo periodo del año anterior , según datos de la gestora aeroportuaria Aena, publicados este viernes.

Un mes de octubre de récord, con 1,9 millones de pasajeros contabilizados, ha disparado el acumulado en lo que va de año. Un 2025 que, cada mes, ha batido récord tras récord. La cifra alcanzada el décimo mes del año es un 6% mayor a la del mismo periodo del 2024.

De nuevo el tráfico internacional ha catapultado al aeropuerto alicantino en su último mes de la temporada alta, que finalizó el pasado 26 de octubre, creciendo por encima del 7%. El 88% de todos los viajeros del aeropuerto de El Altet son internacionales, mientras que el tráfico nacional, con 217.233, cayeron un 4,5% interanual.

Reino Unido continúa como el principal destino del aeropuerto, con 631.771 viajeros. Le sigue Alemania, el segundo con más rutas, con más de 129.000 pasajeros, mientras que los Países Bajos, con 188.996, cierran el top. Bélgica continúa como el cuarto mercado, con 98.841, y Polonia, con 91.695, ya se ha asentado como uno de los cinco destinos principales del aeropuerto de Alicante-Elche.

En cuanto a las operaciones, desde Aena detallan que ha sido el octubre con más movimientos de la historia en el aeropuerto de Alicante-Elche, donde se han gestionado 11.931 vuelos, un 6,1% más que en el mismo mes del 2024. Entre enero y octubre, la cifra de operaciones se dispara en un 8,2% respecto al mismo periodo del pasado año, llegando a los 107.455 vuelos.

Temporada baja de récord

El aeropuerto de Alicante-Elche se prepara para rebasar los 20 millones de pasajeros este 2025 con una temporada invernal que será, de nuevo, de récord. Con 8,2 millones de asientos programados desde el 26 de octubre hasta el 28 de marzo, la terminal alicantina ha incrementado la oferta en un 10,2% comparado con el mismo periodo anterior, según datos de la gestora aeroportuaria Aena.

En total, para estos meses de invierno la terminal alicantina desplegará 181 rutas, 12 más que el invierno pasado, a 118 aeropuertos repartidos en 29 países. Por primera vez la terminal contará con conexiones directas a tantos estados, tres más que la última temporada baja. Las nuevas rutas a Europa Central y del Este como Bratislava, Belgrado o Chisinau (Moldavia) han impulsado la oferta del aeropuerto.

Europa aglutinará el grueso de las plazas, con unos 6,8 millones de asientos programados y 158 rutas, mientras que para España las aerolíneas han programado casi 1,1 millones de plazas (un 6,6% menos) para las 17 rutas que operarán en territorio nacional. En cuanto a África, se ofertarán 334.500 asientos en seis rutas distintas a países como Argelia y Marruecos, según datos de Aena.