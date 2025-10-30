Nuevos pasos para la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche: Aena licita las primeras asistencias técnicas por 38 millones de euros Esta actuación se suma a la licitación de la redacción del proyecto por 20 millones | Se trata de la asistencia que se encargará de la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones

Óscar Bartual Bardisa Alicante Jueves, 30 de octubre 2025, 13:25

Aena continúa dando pasos para la ampliación de la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche. Tras sacar a licitación la redacción del proyecto por 20 millones de euros, la gestora aeroportuaria ha dado luz verde a la licitación de la asistencia técnica para la dirección de los primeros trabajos del proyecto, todo por un valor de 38,25 millones de euros.

Esta asistencia será la encargada de la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones asociadas a la remodelación. Estas tareas contribuirán a la salvaguarda salvaguarda de la hoja de ruta para el diseño y posterior desarrollo de las actuaciones previstas, por lo que se trata de un paso fundamental. Sobre todo al tener en cuenta la envergadura de estos trabajos, que se llevarán a cabo con la operativa a pleno rendimiento mediante fases establecidas en un cuidadoso calendario para minimizar el impacto en los viajeros.

Un nuevo paso en la transformación de la terminal alicantina, la más ambiciosa desde la inaguración en 2011 y que supondrá una inversión global de 1.154 millones de euros. Se trata del segundo escalón en la remodelación del aeropuerto de Alicante-Elche, tras sacar a licitación la redacción del proyecto, que actualmente se encuentra en la fase final de valoración de ofertas, el paso previo a la adjudicación.

Así, el inicio de la reforma se ha incluido en la propuesta del próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), el plan de inversiones que Aena realizará en la red de aeropuertos durante el quinquenio 2027-2031. Una reforma que pretende dotar al aeropuerto «de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad y hacerlo con el foco puesto en la calidad», según explican desde Aena.

La pieza angular de la remodelación es la ampliación de la actual terminal, que conllevará la prolongación del dique de embarque sobre la antigua Terminal 1 y la Terminal de Aviación General. El nuevo dique permitirá gestionar la futura demanda de los países de fuera del espacio Schengen, con un control de fronteras centralizado y con nuevas puertas de contacto para este tipo de tráfico que permitan mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y aerolíneas.

Así, la actual terminal ganará superficie para el control de seguridad, donde se instalarán cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de última generación. Con la construcción de este nuevo dique se crearán más tiendas y una sala VIP para pasajeros que esperan sus vuelos en esta zona de embarque.

Por lo que respecta al área de movimiento, las principales actuaciones se centran en la remodelación de la plataforma ubicada frente al nuevo dique (prolongación del actual) y en el proyecto de reconfiguración de plataforma destinada a la nueva área de aviación general.