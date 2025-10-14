Adif amplía la suspensión de los trenes entre Alicante y Barcelona hasta la tarde de este martes por los efectos de la dana La detección de nuevos daños en la plataforma y el gran despliegue de medios obliga a posponer la reapertura del Corredor Mediterráneo

Óscar Bartual Bardisa Alicante Martes, 14 de octubre 2025, 11:17 | Actualizado 11:34h.

Adif ha comunicado en una nota de prensa que se pospone la apertura del Corredor Mediterráneo este martes debido a los adversos efectos que ha dejado la dana 'Alice' en partes del trazado ferroviario de Castellón y Tarragona.

Los trenes entre Alicante y Barcelona deberán esperar para poder circular hasta las 17 horas de este martes, cuando Adif prevé restablecer el servicio en varios tramos. En estos momentos la administradora ferroviaria trabaja «intensamente» entre Uldecona y l'Aldea en ambas vías «a pesar de las difíciles condiciones existentes».

Los servicios tratan de reponer las infraestructuras dañadas por las inundaciones y los arrastres de la capa de basalto, los dos grandes problemas a los que hacen frente los servicios desplegados. En este tramo se han movilizado tres trenes de tolvas de basalto para continuar las operaciones de reparación, además de perfiladoras y bateadoras.

Las fuertes lluvias de la tarde y noche de este lunes han dejado nuevos daños en el trayecto, como un tramo de 150 metros donde la capa de basalto ha sido «totalmente arrastrada», aseguran desde Adif. Esto ha conllevado la necesidad de movilizar un nuevo tren de trabajos desde Moncofa, en Castellón, para cargar este material. Una tarea «compleja» debido a las propias características de la maquinaria.

En estos momentos se mantiene desplegado un gran número de equipos técnicos y humanos disponibles para realizar un seguimiento del estado de la infraestructura ferroviaria. Se han movilizado un centenar de técnicos y operarios de todos los subsistemas para reparar los daños en el menor tiempo posible y «siempre que la evolución de la situación meteorológica lo permita».

El trabajo que se está realizando ha permitido reparar otros daños causados por el temporal, como la recuperación de la tensión eléctrica en la catenaria ayer por la noche en Santa Magdalena de Pulpis, tras la caída de un rayo.