El Hércules-Villarreal B se podrá seguir en directo por À Punt El duelo se disputa este sábado a partir de las 16:15 h | Ambos equipos luchan por escalar posiciones en la tabla

Pau Sellés Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:42

Duelo de urgencias este sábado en el estadio José Rico Pérez. En un inicio irregular de temporada, el Hércules y el filial del Villarreal CF se enfrentan en un partido que será retransmitido en directo por la cadena autonómica À Punt a partir de las 16.15 horas.

El conjunto alicantino, en una racha de cinco partidos sin ganar, necesita la victoria para enderezar la situación y alejarse de los puestos de descenso de categoría. Por su parte, el equipo groguet, tras lograr la pasada semana su segunda victoria de la temporada, quiere mantener la dinámica positiva y puntuar como visitante en el estadio alicantino.

El narrador del partido será el periodista Raúl Pina, y el comentarista que lo acompañará será el exdirector deportivo del Hércules de Alicante y del Valencia CF, Javier Subirats.

Será el segundo encuentro retransmitido esta temporada por la cadena pública en el marco del acuerdo firmado con LaLiga y la RFEF para la emisión de diez partidos de la fase regular, acuerdo que puede prorrogarse en función de cómo se desarrolle la competición.

Ampliar Equipo del programa 'Minut i resultat'. TA

La oferta futbolística del fin de semana en la televisión de À Punt se completará con la emisión el sábado y el domingo a las 23:15 h del programa La banda, minut i resultat. Al finalizar la jornada futbolística, À Punt ofrecerá un repaso de los partidos de los equipos valencianos y de los principales duelos de la jornada en Primera y Segunda División.

