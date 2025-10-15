Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente Ábalos esquiva la cárcel pese a negarse a declarar ante el Supremo
Jugadores del Hércules celebrando un tanto. TA

El Hércules-Villarreal B se podrá seguir en directo por À Punt

El duelo se disputa este sábado a partir de las 16:15 h | Ambos equipos luchan por escalar posiciones en la tabla

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:42

Duelo de urgencias este sábado en el estadio José Rico Pérez. En un inicio irregular de temporada, el Hércules y el filial del Villarreal CF se enfrentan en un partido que será retransmitido en directo por la cadena autonómica À Punt a partir de las 16.15 horas.

El conjunto alicantino, en una racha de cinco partidos sin ganar, necesita la victoria para enderezar la situación y alejarse de los puestos de descenso de categoría. Por su parte, el equipo groguet, tras lograr la pasada semana su segunda victoria de la temporada, quiere mantener la dinámica positiva y puntuar como visitante en el estadio alicantino.

El Ayuntamiento reitera que hay conversaciones «avanzadas» con el Hércules para su futura Ciudad Deportiva

El callejón sin salida de Torrecilla en el Hércules

El narrador del partido será el periodista Raúl Pina, y el comentarista que lo acompañará será el exdirector deportivo del Hércules de Alicante y del Valencia CF, Javier Subirats.

Será el segundo encuentro retransmitido esta temporada por la cadena pública en el marco del acuerdo firmado con LaLiga y la RFEF para la emisión de diez partidos de la fase regular, acuerdo que puede prorrogarse en función de cómo se desarrolle la competición.

Equipo del programa 'Minut i resultat'. TA

La oferta futbolística del fin de semana en la televisión de À Punt se completará con la emisión el sábado y el domingo a las 23:15 h del programa La banda, minut i resultat. Al finalizar la jornada futbolística, À Punt ofrecerá un repaso de los partidos de los equipos valencianos y de los principales duelos de la jornada en Primera y Segunda División.

