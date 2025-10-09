Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La Selección Española entrenará en Las Rozas antes de viajar el sábado a Elche para enfrentarse a Georgia. SEF

La selección española aplaza su viaje a Elche al sábado por la mañana ante la amenaza de la dana

El temporal obliga a la RFEF a suspender el entrenamiento y la rueda de prensa previstas

Ismael Martínez

Elche

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:39

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido aplazar el desplazamiento de la Selección Española a Elche debido a las adversas condiciones meteorológicas que afectan a gran parte de la provincia. La alerta roja emitida por la AEMET para este viernes ha alterado los planes del combinado nacional, que finalmente viajará el sábado por la mañana, horas antes del encuentro ante Georgia en el estadio Martínez Valero (20.45 horas).

El organismo federativo ha optado por suspender tanto el entrenamiento como la rueda de prensa previstas para este viernes en la ciudad ilicitana. Según el comunicado de la RFEF, la decisión se ha tomado para garantizar la seguridad del equipo y del cuerpo técnico, ante el riesgo de fuertes lluvias y las recomendaciones de limitar los desplazamientos.

De esta forma, la sesión preparatoria y la comparecencia de Luis de la Fuente junto a un jugador se realizarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, antes de poner rumbo a Elche el mismo día del partido.

El choque frente a Georgia, correspondiente a la fase de clasificación, mantiene por el momento su horario previsto. No obstante, la evolución del temporal ha obligado a reajustar la planificación de la selección, al igual que ha ocurrido con otros eventos deportivos en la zona, como el Hércules–Atlético Madrileño, que fue aplazado por las lluvias.

