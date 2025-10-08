Elche refuerza el transporte y los aparcamientos ante un fin de semana de grandes eventos El Ayuntamiento coordina dispositivos especiales por el festival del Oasis y el partido España-Georgia, que reunirá a más de 30.000 personas

Ismael Martinez Elche Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:38

El Ayuntamiento de Elche ha activado un plan especial de movilidad y transporte ante la celebración de dos grandes eventos este fin de semana: el festival del Oasis y el partido entre la Selección Española y Georgia, que se disputará el sábado 11 de octubre en el Estadio Martínez Valero.

Para quienes acudan al festival en su propio vehículo, se habilitará un aparcamiento especial en el Camino del Pantano, frente a la Universidad Miguel Hernández, a tan solo 800 metros del recinto, disponible ambos días.

El encuentro internacional entre España y Georgia, que ha agotado las entradas y congregará a unas 30.000 personas, contará con un refuerzo de las líneas de autobús hacia el estadio y con servicio nocturno para el regreso tras el partido.

Además, la Real Federación Española de Fútbol ha organizado una Fan Zone en la Plaza de Baix, con actividades durante toda la jornada para los aficionados.

También se ha habilitado un aparcamiento frente al estadio, equipado con iluminación para facilitar la entrada y salida de vehículos y minimizar las retenciones en la zona.