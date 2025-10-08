Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elche refuerza el transporte público y los accesos ante el partido España-Georgia y el festival del Oasis. A.E.

Elche refuerza el transporte y los aparcamientos ante un fin de semana de grandes eventos

El Ayuntamiento coordina dispositivos especiales por el festival del Oasis y el partido España-Georgia, que reunirá a más de 30.000 personas

Ismael Martinez

Elche

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:38

Comenta

El Ayuntamiento de Elche ha activado un plan especial de movilidad y transporte ante la celebración de dos grandes eventos este fin de semana: el festival del Oasis y el partido entre la Selección Española y Georgia, que se disputará el sábado 11 de octubre en el Estadio Martínez Valero.

Para quienes acudan al festival en su propio vehículo, se habilitará un aparcamiento especial en el Camino del Pantano, frente a la Universidad Miguel Hernández, a tan solo 800 metros del recinto, disponible ambos días.

El encuentro internacional entre España y Georgia, que ha agotado las entradas y congregará a unas 30.000 personas, contará con un refuerzo de las líneas de autobús hacia el estadio y con servicio nocturno para el regreso tras el partido.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Además, la Real Federación Española de Fútbol ha organizado una Fan Zone en la Plaza de Baix, con actividades durante toda la jornada para los aficionados.

También se ha habilitado un aparcamiento frente al estadio, equipado con iluminación para facilitar la entrada y salida de vehículos y minimizar las retenciones en la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los barrios de Alicante donde no se concederán nuevas licencias para pisos turísticos
  2. 2 Detenido en Alicante por traer ilegalmente a su madre a España para que accediese a un tratamiento de 9.000 euros en la sanidad pública
  3. 3 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  4. 4 Muere tras ser arrastrado por un coche cuando le robaban el móvil en Torrevieja
  5. 5 Alicante recupera una comisaría de Policía Local en uno de los barrios más sensibles de la ciudad
  6. 6 Frenazo a los alojamientos turísticos en Alicante: sin nuevas licencias en zonas saturadas ni en bajos de vías comerciales
  7. 7 Nueva subida en las Hogueras de Alicante con diez comisiones más en Primera y Segunda: ¿qué pasará con la subvención?
  8. 8 Las cinco noticias más importantes de este martes 7 de octubre en Alicante
  9. 9 El Consell habilita un centro de acogida temporal de menores migrantes en la provincia de Alicante mientras recurre al Gobierno
  10. 10 La Aemet avisa de un nuevo episodio de lluvias «intensas y tormentas» en Alicante a partir del jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elche refuerza el transporte y los aparcamientos ante un fin de semana de grandes eventos

Elche refuerza el transporte y los aparcamientos ante un fin de semana de grandes eventos