Cortes de tráfico y desvíos en Elche este fin de semana por el partido de España y el festival de música Oasis

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 6 de octubre 2025, 18:15 Comenta Compartir

Elche se prepara para un fin de semana de gran intensidad para el que se espera que más de 50.000 personas se muevan por el municipio con motivo de la celebración del Oasis Elche Music Fest, el partido de la Selección Española de Fútbol contra Georgia y la Fireta del Camp d'Elx, además de la primera Fiesta de la Hispanidad de la Comunidad Valenciana.

El concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha explicado que, ante las previsiones de gran afluencia de personas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo especial de seguridad y movilidad con el objetivo de «garantizar la seguridad de todos los asistentes, facilitar la movilidad y compatibilizar la celebración de los eventos con el normal funcionamiento de la ciudad».

El viernes 10 y sábado 11 se celebra el Oasis Elche Music Fest en el parking de la Universidad Miguel Hernández, frente a la Estación de Autobuses, con apertura de puertas a las 16:30 horas y conciertos entre las 18:00 y las 03:30 horas. «Un evento que reunirá a unas 12.500 personas cada jornada», ha señalado Guilabert.

Asimismo, ha recordado que el sábado 11 de octubre a las 20:45 horas el estadio Martínez Valero acogerá el encuentro entre España y Georgia, «un evento que ha colgado el cartel de completo y que atraerá a unas 30.000 personas, con una Fan Zone organizada por la Real Federación Española de Fútbol en la Plaza de Baix».

En este sentido el edil ha anunciado que se habilitarán aparcamientos disuasorios y lanzaderas de autobuses para facilitar los desplazamientos, además de un refuerzo de las líneas urbanas que se detallará a lo largo de la semana.

Por su parte, el comisario jefe de la Policía Local, José Eugenio Medina, ha explicado que el dispositivo contará con unos 200 agentes durante todo el fin de semana. De ellos, 50 se centrarán en la regulación del tráfico y 150 en la seguridad ciudadana y el orden público.

«Habrá equipos fijos en la zona del festival, en la Fan Zone de la Plaza de Baix y en los principales puntos de actividad, así como patrullas dinámicas que cubrirán la Fiesta de la Hispanidad, la Fireta y los accesos al Oasis Music Fest incluyendo la zona Renfe, el Conservatorio y el Camino del Pantano, que permanecerá cerrado al tráfico para garantizar la seguridad peatonal», ha explicado.

Según Jesús Andreu, coordinador de Emergencias de la Policía Local, ha señalado que «será un fin de semana muy intenso en Elche» y ha recomendado a la población «acudir a pie o en transporte público tanto a la Fireta del Camp d'Elx como a la Fan Zone o al recinto de conciertos, ya que se prevé la llegada de miles de personas desde otras localidades».

Ha detallado que el dispositivo especial se dividirá entre servicios de regulación de tráfico y dispositivos de seguridad, coordinados por las distintas fuerzas policiales. También se activará el servicio de Protección Civil y asistencia sanitaria en las zonas de mayor afluencia, como el entorno del festival y la Fireta.

«Recomendamos a la ciudadanía que utilice vías alternativas como el Puente del Bimil·lenari, la Avenida de la Unesco o la EL-20 para acceder al estadio, y que sigan las indicaciones de la Policía Local, que se difundirán en tiempo real a través de las redes sociales municipales», ha añadido Andreu.

Por último, el comisario Medina ha anunciado también que estarán operativas la unidad de medios aéreos y la unidad canina, y ha recomendado a la ciudadanía «consultar las redes sociales del Ayuntamiento y de la Policía Local para conocer en cada momento las vías cortadas y las rutas alternativas».