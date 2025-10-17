Las estrellas del ciclismo se citan en La Nucía con el Critérium Isaac del Toro, Pauline Ferrand-Prévot, Van Baarle, Perico Delgado y Samuel Sánchez, entre los grandes nombres del evento gratuito que llenará la Ciudad del Deporte

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 17 de octubre 2025, 16:51

La Ciudad del Deporte de La Nucía volverá a convertirse este sábado 18 de octubre en el epicentro nacional del ciclismo con la celebración del Critérium de La Nucía, una cita gratuita que reunirá a grandes estrellas internacionales, leyendas históricas y jóvenes talentos del pelotón español en un formato mixto en el que hombres y mujeres competirán juntos.

Entre los nombres más destacados que se darán cita en el circuito nuciero se encuentran Isaac del Toro (UAE Team Emirates), una de las sensaciones del ciclismo mundial tras su gran temporada, y Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike), vigente campeona del Tour de Francia 2025. También estarán presentes figuras del calibre de Dylan van Baarle, vencedor de la París-Roubaix 2022; la campeona del mundo en pista Dori Ruano; el ganador del Tour de Francia Pedro «Perico» Delgado y el campeón olímpico Samuel Sánchez.

El Critérium contará además con la participación de destacados corredores y corredoras nacionales como Eric Igual (Picusa Academy), Iban Gutiérrez (CC Padronés-Cortizo), Mallika Benallal (Specialized Project '74), Héctor Álvarez (Lidl-Trek Future Racing), Sergio Samitier (Cofidis), o los representantes del Caja Rural-Seguros RGA Sergi Darder, Jaume Guardeño y Joan Bou.

Completan el plantel ciclistas como David Domínguez (Aviludo-Louletano), Ibon Ruiz (Kern Pharma), Nahia Imaz (Massi Baix Ter Women's Team), Naya Mangas (Zatika Bike Women), Mario Álvarez (CLN Cycling Team) y Leyre Almena (Rio Miera-CC Meruelo Juniors).

A ellos se sumará un invitado muy especial: el alicantino Miguel Fuster, hexacampeón de España de rallyes, que participará en El Duelo, una de las pruebas más esperadas de la jornada.

El programa del Critérium de La Nucía está pensado para disfrutar en familia. Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas, la Feria y zona Expo reunirá a marcas, patrocinadores y expositores del mundo del ciclismo, junto a una completa oferta gastronómica con food trucks y actuaciones en directo.

A las 16:00 horas se abrirá el espacio para la firma de autógrafos con los ciclistas profesionales y las leyendas del pedal, seguida de la presentación oficial de equipos y corredores (16:30 a 17:00 h), en la que se rendirá un reconocimiento especial al histórico Pepe Escrig, una de las figuras más queridas del ciclismo valenciano.

El momento culminante llegará a las 17:30 horas, con el inicio de las pruebas del Critérium, donde competirán juntos hombres y mujeres en un formato ágil y espectacular, diseñado para el disfrute del público.

