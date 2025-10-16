El Gran Fondo La Nucía entra en las UCI World Series desde 2026 La cita alicantina se consolida como referente mundial y abrirá sus inscripciones 2026 durante el Critérium de este fin de semana

Imagen de la edición de 2024 con, entre otros, Alejandro Valverde y Óscar Sevilla

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 16 de octubre 2025, 10:57

El maillot arcoíris de campeón del mundo pasará por La Nucía a partir de 2026. El Gran Fondo La Nucía da un salto histórico y se incorpora al calendario internacional de las UCI Gran Fondo World Series, convirtiéndose en una de las pocas pruebas españolas incluidas en este prestigioso circuito avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Con esta incorporación, la cita nuciera se reafirma como referente mundial del ciclismo amateur y profesional, consolidando a La Nucía, Ciudad del Deporte, como uno de los grandes epicentros del ciclismo en la Costa Blanca y en toda la Comunitat Valenciana.

La inclusión del Gran Fondo La Nucía en las UCI Gran Fondo World Series supone un reconocimiento a la calidad organizativa del evento, a la excelencia de sus recorridos y al entorno natural privilegiado por el que discurre.

Desde su primera edición, la prueba ha destacado por su nivel deportivo, logístico y de participación, atrayendo cada año a más ciclistas de toda España y del extranjero.

La edición de 2026 será una de las últimas del calendario mundial, lo que convertirá a La Nucía en gran final de temporada para miles de deportistas que buscarán clasificarse para el Mundial UCI Gran Fondo.

«Este salto sitúa a La Nucía en el mapa ciclista internacional. La prueba se convertirá en un punto de encuentro entre aficionados y profesionales, con el respaldo de la UCI y la proyección que merece este territorio», ha señalado Javier Castellar, director y organizador de La Nucia Cycling.

Últimos dorsales para el Gran Fondo 2025

La noticia llega en la semana previa a la celebración del Gran Fondo La Nucía 2025, que se disputará este domingo 19 de octubre con un recorrido diseñado por el cinco veces campeón del Tour de Francia, Miguel Induráin.

Los participantes disfrutarán de una experiencia premium con maillot oficial, bolsa del corredor, avituallamientos de alto nivel y asistencia técnica y sanitaria. Desde la organización advierten que las inscripciones están a punto de agotarse, por lo que animan a los interesados a aprovechar los últimos dorsales disponibles antes del cierre de plazas.

