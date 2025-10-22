Vuelve 'Valencians al món' los domingos por la noche El programa más viajero de À Punt estará en pantalla cada semana a las 21:30 horas

Todo Alicante Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:47 Comenta Compartir

Este domingo, a las 21:30 h, tras el Informativo NTC Nit, vuelve a la programación semanal de À Punt uno de los programas más queridos por la audiencia de la televisión pública: 'Valencians al món'. Un formato televisivo de éxito que cada semana no solo nos acerca a cómo viven quienes decidieron cambiar de vida fuera de la Comunitat Valenciana, sino que también inspira a quienes buscan atractivas propuestas para próximas vacaciones y escapadas. Una recomendable destinación inaugura esta nueva temporada del programa.

Esta semana, el equipo de 'Valencians al món' viajará hasta uno de los parajes más espectaculares de Europa: el lago de Constanza, situado en el corazón de Europa Central entre Alemania, Austria y Suiza. El reportero Enrique Tena nos guiará por sus orillas para conocer la vida de varios valencianos que residen en esta región fronteriza:

Juan Ramírez, de Novelda (Vinalopó Mitjà), vive desde hace 8 años en Constanza (Alemania). Con Juan degustaremos la cocina típica de esta región de frontera, influenciada por la tradición: probaremos el bretzel, uno de los panes más antiguos de Europa, de origen medieval y forma característica; el clásico cerdo asado; las populares salchichas con patatas y la ensalada de patata, un plato muy extendido en el mundo germánico, especialmente en Baviera. Una gastronomía contundente y sabrosa que refleja la riqueza cultural del lago de Constanza.

Carlos Alós, de Borriana (Plana Baixa), vive nada menos que desde hace 28 años en Constanza. Carlos nos invitará a realizar una actividad que todavía no habíamos visto en el programa: sobrevolaremos la región del lago de Constanza a bordo de un zepelín, el famoso dirigible que se convirtió en símbolo de la aviación alemana a comienzos del siglo XX. Desde el aire, disfrutaremos de una vista espectacular de este territorio fronterizo, con sus aguas azules y pueblos pintorescos, en una experiencia inolvidable que combina historia y tecnología.

Clara Guarch, de València, vive desde hace solo 9 meses en Constanza. Con Clara viviremos una experiencia que, de entrada, no encaja con la idea que solemos tener del lago de Constanza. Visitaremos Affenberg Salem, una reserva natural única en Alemania donde más de 200 macacos viven en libertad dentro de un bosque de 20 hectáreas. Es un espacio abierto al público donde los visitantes pueden pasear entre los simios y observar su comportamiento de cerca, sin barreras ni jaulas.

Carlos Loras, de València, lleva 9 años viviendo en Constanza. Con Carlos visitaremos el monasterio budista de Letzehof, situado en Frastanz, Austria, muy cerca de la frontera con Suiza y Alemania. Se trata de un centro de práctica del budismo tibetano fundado en la década de los 90. Es un lugar de silencio, estudio y meditación, rodeado de naturaleza y con vistas espectaculares a las montañas y al lago.

Martín Sánchez, de València, lleva 15 años viviendo en Alemania. Con él veremos el lago desde la cima de una montaña. Subiremos en el Pfänderbahn, un teleférico panorámico que conecta la ciudad de Bregenz con la montaña. El trayecto dura aproximadamente seis minutos y ofrece una experiencia cómoda y accesible para todos los visitantes. Las cabinas tienen capacidad para 80 personas y están equipadas con ventanas panorámicas que permiten disfrutar de las vistas durante todo el recorrido.

Todo esto y mucho más, cada domingo en À Punt con el equipo de Valencians al món a partir de las 21:30 horas. Preparemos las maletas.