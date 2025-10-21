Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UA cede a la presión de las Ampas y mantendrá la selectividad en Alcoi
Logo Patrocinio
Frame de la película 'La cena'. À Punt

'La cena' da el pistoletazo de salida a la Mostra de Valencia 2025

La obra, dirigida por Manuel Gómez Pereira y participada por À Punt, se estrenó el pasado viernes y se ha convertido en la segunda más vista en las salas de cine españolas el pasado fin de semana

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Martes, 21 de octubre 2025, 17:32

Comenta

El Teatro Principal de Valencia acoge este jueves la inauguración de 40º edición de la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani. 'La cena', comedia dramática participada por À Punt, se proyectará tras la ceremonia de apertura. La obras se estrenó el pasado viernes y ya ha conseguido situarse como la segunda más vista en salas de cine el pasado fin de semana.

A la proyección asistirán el director, Manuel Gómez Pereira, dos de los protagonistas, Asier Etxeandia y Elvira Mínguez, además de una representación de los actores valencianos, como Óscar Lasarte, Ferran Gadea, Toni Agustí, Glòria March y Carlos Serrano. Además, los interiores se han rodado en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia.

'La cena' cuenta cómo dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco pide una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. La fuga está servida.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mapa de los cortes de luz en Alicante: horarios y barrios afectados esta semana
  2. 2 El tramo de carretera con más accidentes y víctimas de España está en Alicante
  3. 3 El Hércules no acudirá al mercado de parados para cubrir la baja de Soldevila
  4. 4 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  5. 5 Dos administradores concursales de Alicante, a juicio por desviar fondos desde una empresa en quiebra
  6. 6 El velero más grande del mundo atraca en Alicante: estos son los precios para viajar en el crucero de lujo
  7. 7 El salteador del castillo de Santa Bárbara de Alicante: la Policía detiene a un sospechoso de robar con una pistola simulada
  8. 8 La promesa del vestuario del Hércules a Solde: «Lo haremos por ti»
  9. 9 Chequeo a los nuevos centros de salud de Alicante: Garbinet, La Torreta y La Condomina
  10. 10 Las obras del centro de salud del Pau 2-La Torreta de Alicante por fin se mueven

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante 'La cena' da el pistoletazo de salida a la Mostra de Valencia 2025

&#039;La cena&#039; da el pistoletazo de salida a la Mostra de Valencia 2025