'La cena' da el pistoletazo de salida a la Mostra de Valencia 2025

El Teatro Principal de Valencia acoge este jueves la inauguración de 40º edición de la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani. 'La cena', comedia dramática participada por À Punt, se proyectará tras la ceremonia de apertura. La obras se estrenó el pasado viernes y ya ha conseguido situarse como la segunda más vista en salas de cine el pasado fin de semana.

A la proyección asistirán el director, Manuel Gómez Pereira, dos de los protagonistas, Asier Etxeandia y Elvira Mínguez, además de una representación de los actores valencianos, como Óscar Lasarte, Ferran Gadea, Toni Agustí, Glòria March y Carlos Serrano. Además, los interiores se han rodado en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia.

'La cena' cuenta cómo dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco pide una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. La fuga está servida.

