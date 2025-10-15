El programa 'La clau per a viure' muestra cómo volver al pueblo puede ser una nueva forma de habitar El espacio de À Punt emite este 16 de octubre a las 22.30 horas un episodio dedicado a quienes apuestan por rehabilitar viviendas en entornos rurales.

El programa 'La clau per a viure' muestra historias reales de quienes han dejado la ciudad para reconstruir su vida en el mundo rural.

El programa 'La clau per a viure', que emite À Punt cada jueves a las 22:30 horas, dedica su nuevo episodio al regreso al mundo rural como posible solución al problema de la vivienda, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía según el CIS.

Conducido por Maria Domínguez, el espacio reflexiona sobre los retos y ventajas de dejar la ciudad para empezar una nueva vida en el campo, mostrando experiencias reales de personas que han decidido apostar por la tranquilidad, el entorno natural y la rehabilitación de viviendas antiguas.

En esta entrega, el programa presenta la historia de Saray y Òscar, una pareja que ha optado por vivir en Pinoso. Ambos han transformado una antigua casa familiar en ruinas en su nuevo hogar, enfrentándose a las dificultades del proceso de rehabilitación.

El espacio también muestra el caso de José Castelló, un joven que ha dejado el barrio de Patraix para establecerse en Bolbaite, en plena Canal de Navarrés, donde ha encontrado una nueva forma de vida ligada al entorno rural.

Durante el programa, los expertos José Ramón Pons, tasador rural y expresidente del Colegio de APIO de Valencia, y Alejandro Barranco, arquitecto especializado en rehabilitación de viviendas rurales, explican cómo valorar una casa en el campo, acceder a ayudas públicas y evitar errores comunes en la tramitación y reforma de inmuebles.

Bajo el título 'Tornar al poble', el episodio invita a redescubrir el valor del territorio, el arraigo y la vida tranquila, pero también pone de relieve los costes reales, las trabas administrativas y la necesidad de políticas eficaces que impulsen la repoblación rural en la Comunitat Valenciana.

