Juan Nieto y Mireia Llinares, presentadores de 'A Punt et busca'. TA

El programa 'À Punt et busca' aborda las desapariciones de larga duración

Este miércoles, a las 22:30 horas, el espacio presentado por Juan Nieto y Mireia Llinares plantea casos de investigaciones que han entrado en vía muerta

P.S.

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 13:55

Este miércoles 15 de octubre a las 22:30 horas, el programa 'À Punt et busca' abordará las desapariciones de larga duración. Entre ellas, la de Vicent Ríos, un vecino de Carcaixent que lleva 28 años desaparecido; es uno de los casos más antiguos en la Comunitat Valenciana. También el de David Sánchez, de quien no se tiene noticias desde hace cerca de 18 años.

Aunque la mayoría de las desapariciones se resuelven en pocas horas o días, en el último informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), que corresponde al 2024, hay registradas 6.638 desapariciones de larga duración en España. Son las más complicadas de resolver porque las pruebas de ADN no estaban tan desarrolladas en ese tiempo y tampoco había tantas cámaras de seguridad o móviles que permitieran seguir un rastro.

Cerca de 18 años sin saber nada de David Sánchez

Esta semana, Juan Nieto y Mireia Llinares, presentadores de À Punt et busca, hablarán de David Sánchez Jover, un joven de 28 años que trabajaba como auxiliar de emergencias que desapareció el 15 de diciembre de 2007 en Alcoi. Fue hace 17 años y 9 meses, después de asistir a la típica cena de empresa de Navidad.

Habían quedado a cenar en una filà de Alcoi —la de los Realistas— y, después, continuarían la fiesta por la zona de ocio de la localidad situada en el barrio de Santa Rosa. Desde aquella noche, no se sabe nada de él. Su madre, Rosa Jover, estará en el plató.

Vicent Ríos, sin rastro desde hace 28 años

À Punt et busca analizará también el caso de Vicent Ríos, una desaparición enquistada desde hace 28 años. Desapareció el 11 de diciembre de 1997 y fue visto por última vez hace más de 27 años. En aquel momento tenía 43 años; actualmente, tendría 70. La hermana, Carmen Ríos, contará en plató la espera interminable de la familia.

