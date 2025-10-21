Paso clave para convertir este antiguo convento de la provincia de Alicante en un supermuseo con capilla El Consell aprueba una partida de 200.000 euros para rehabilitar el edificio y llenarlo de arte contemporáneo

Adrián Mazón Alicante Martes, 21 de octubre 2025, 18:23 Comenta Compartir

El antiguo convento de Las Clarisas avanza en su transformación hacia un supermuseo con capilla. El pleno del Consell ha aprobado este martes la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Elche para destinar una ayuda directa de 200.000 euros dedicados exclusivamente a su rehabilitación.

Así, este edificio histórico «más importante de la ciudad», como ha calificado el alcalde Pablo Ruz, se convertirá en la futura sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Generalitat. De este modo, una vez presentado el proyecto se iniciará el proceso de licitación de las obras para comenzar la ejecución de los trabajos en 2026.

Ampliar Convento Las Clarisas de Elche. AE

Con ello, este edificio -que permite recorrer la historia de Elche desde el siglo VIII al XVIII- se rehabilitará y adecuará al completo, junto a su convento que acogerá también actividades culturales de diversa índole.

La firma de este convenio se enmarca en el Plan Restaura de la Generalitat, que tiene como objetivo la modernización, conservación y restauración del patrimonio cultural de la Comunitat.

Historia y características del convento

El antiguo convento de Clarisas tiene su origen en 1270, fruto de la donación de los baños árabes de la ciudad a la orden de La Merced por parte del Infante Don Manuel. El conjunto es el resultado de la superposición de diferentes épocas.

Entre los elementos que componen el convento destacan los baños árabes, único vestigio del pasado musulmán de Elche que, junto a la torre Calahorra, son los edificios más antiguos.

Ampliar

De planta rectangular, los baños se encuentran ubicados en la parte norte del claustro y cuentan con tres naves comunicadas a través de arcos rebajados cubiertas por bóveda de cañón perforadas para la iluminación. Además, en una de estas naves se conservan pinturas al fresco con motivos geométricos realizados con rojo almagra.

En cuanto a la iglesia, de su época gótica perviven algunos restos en el presbiterio de la actual al lado de la torre esquinera. Asimismo, la cubierta del coro actual es una bóveda estrellada de doble clave que tiene inscrita la fecha 1567, y se correspondería con la cabecera del templo tardogótico.

En el exterior destaca la portada renacentista y un óculo de piedra labrada en la fachada sur. El conjunto se completa con dos patios y un claustro de estilo barroco, el jardín que fue en su momento huerto y un ala de dependencias.