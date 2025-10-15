La Fundación Mediterráneo abre su 'Otoño Barroco' con un viaje sonoro entre Bach y la creación actual El Aula de Cultura de Alicante acoge el primer concierto de la temporada, protagonizado por la violonchelista y compositora Iris Azquinezer

La Fundación Mediterráneo abre su temporada musical con 'Otoño Barroco', un recorrido por el universo sonoro, emocional y estético de este periodo histórico. Para arrancar, el Aula de Cultura de Alicante, ubicada en el número 1 de la avenida del Doctor Gadea, acogerá este jueves un concierto de la violonchelista y compositora Iris Azquinezer.

Esta será la primera de las citas de esta nueva temporada de conciertos de la Fundación Mediterráneo, que incluye también la conferencia 'El Barroco, o la revolución de los afectos' a cargo de Mario Muñoz y los conciertos del ensemble La Galanía y de la arpista Sara Águeda hasta el próximo mes de noviembre.

La sesión inaugural de 'Otoño Barroco' propone un diálogo de las creaciones de Iris Azquinezer con las suites n.º 3 y n.º 4 de Johann Sebastian Bach. Esta conversación de notas se enmarca en 'Blanco y Oro', un proyecto que entrelaza clasicismo y modernidad en una experiencia sensorial marcada por la sinestesia.

Este proyecto ha girado por escenarios internacionales y supone un homenaje tanto a la atemporalidad de Bach como a su resonancia en la creación contemporánea. Y es que este es el don de Iris Azquinezer, la fusión del repertorio clásico con la creación propia mediante un enfoque multidisciplinar y mediativo que convierte cada concierto en una experiencia única y transformadora.

Más 'Otoño Barroco'

El resto de conciertos del ciclo 'Otoño Barroco' correrán a cargo del ensemble La Galanía, el jueves 30 de octubre; mientras que la arpista Sara Águeda cerrará el ciclo el martes 11 de noviembre, ambos recitales tendrán lugar a partir de las 19 horas.

Además, el martes 28 de octubre, tendrá lugar la conferencia 'El Barroco, o la revolución de los afectos', a cargo del musicólogo Mario Muñoz, que abordará las claves estéticas y culturales de este periodo revolucionario para el arte.