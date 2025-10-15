Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

La violonchelista y compositora Iris Azquinezer. FM

La Fundación Mediterráneo abre su 'Otoño Barroco' con un viaje sonoro entre Bach y la creación actual

El Aula de Cultura de Alicante acoge el primer concierto de la temporada, protagonizado por la violonchelista y compositora Iris Azquinezer

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:27

La Fundación Mediterráneo abre su temporada musical con 'Otoño Barroco', un recorrido por el universo sonoro, emocional y estético de este periodo histórico. Para arrancar, el Aula de Cultura de Alicante, ubicada en el número 1 de la avenida del Doctor Gadea, acogerá este jueves un concierto de la violonchelista y compositora Iris Azquinezer.

Esta será la primera de las citas de esta nueva temporada de conciertos de la Fundación Mediterráneo, que incluye también la conferencia 'El Barroco, o la revolución de los afectos' a cargo de Mario Muñoz y los conciertos del ensemble La Galanía y de la arpista Sara Águeda hasta el próximo mes de noviembre.

La sesión inaugural de 'Otoño Barroco' propone un diálogo de las creaciones de Iris Azquinezer con las suites n.º 3 y n.º 4 de Johann Sebastian Bach. Esta conversación de notas se enmarca en 'Blanco y Oro', un proyecto que entrelaza clasicismo y modernidad en una experiencia sensorial marcada por la sinestesia.

Este proyecto ha girado por escenarios internacionales y supone un homenaje tanto a la atemporalidad de Bach como a su resonancia en la creación contemporánea. Y es que este es el don de Iris Azquinezer, la fusión del repertorio clásico con la creación propia mediante un enfoque multidisciplinar y mediativo que convierte cada concierto en una experiencia única y transformadora.

Más 'Otoño Barroco'

El resto de conciertos del ciclo 'Otoño Barroco' correrán a cargo del ensemble La Galanía, el jueves 30 de octubre; mientras que la arpista Sara Águeda cerrará el ciclo el martes 11 de noviembre, ambos recitales tendrán lugar a partir de las 19 horas.

Imagen de Galeria

28 de octubre

El musicólogo Mario Muñoz. FM
Imagen de Galeria

30 de octubre

Ensemble La Galanía. FM
Imagen de Galeria

11 de noviembre

La arpista Sara Águeda. FM

1 /

Además, el martes 28 de octubre, tendrá lugar la conferencia 'El Barroco, o la revolución de los afectos', a cargo del musicólogo Mario Muñoz, que abordará las claves estéticas y culturales de este periodo revolucionario para el arte.

