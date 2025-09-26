La música experimental retumbará en Alicante este fin de semana El Atronador Fest regresa a las Cigarreras con un programa gratuito en el que disfrutar del arte sonoro más arriesgado

Inés Rosique Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025

Este fin de semana, los días 26 y 27 de septiembre, el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante celebrará la novena edición del Atronador Fest. Se trata de un evento imprescindible para todos aquellos amantes de la música experimental, el arte sonoro y las propuestas escénicas más arriesgadas.

La programación de esta edición la compone un cartel de actuaciones entre las que destacan los artistas Arnaiz y Gómez, Cosmic Lithium, Jonathan Bergen, Mascletá, Ruider4, Santiago López, Tendencia Imposible y White Chief.

Por tercer año consecutivo el festival acogerá la tercera edición del concurso Muro del Ruido. Este evento trata de un formato que ofrece visibilidad a proyectos emergentes en esta escena de música experimental. La sección ha ido creciendo año a año hasta convertirse en una gran plataforma para que las nuevas propuestas encuentren un espacio y puedan ser reconocidas por el público y los profesionales.

La novedad de esta edición se celebrará el sábado por la mañana en el espacio de la Caja Gris de Las Cigarreras con 'el Desguace Sonoro', un mercadillo y espacio de trueque pensado para músicos, productores y amantes del sonido.

Durante el encuentro, los asistentes podrán intercambiar, vender o adquirir a precios asequibles instrumentos, hardware, vinilos, pedales, sintetizadores y material sonoro de segunda mano. Así se creará un espacio de encuentro comunitario para fomentar la sostenibilidad y el acceso a recursos creativos.

Con un programa gratuito y abierto a todos los públicos, el festival reúne a artistas nacionales e internacionales que exploran los límites del sonido y la performance, consolidando a Alicante como un foco de creación contemporánea y vanguardia cultural.