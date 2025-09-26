Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Concierto del Atronador Fest en 2024. AA

La música experimental retumbará en Alicante este fin de semana

El Atronador Fest regresa a las Cigarreras con un programa gratuito en el que disfrutar del arte sonoro más arriesgado

Inés Rosique

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:17

Este fin de semana, los días 26 y 27 de septiembre, el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante celebrará la novena edición del Atronador Fest. Se trata de un evento imprescindible para todos aquellos amantes de la música experimental, el arte sonoro y las propuestas escénicas más arriesgadas.

La programación de esta edición la compone un cartel de actuaciones entre las que destacan los artistas Arnaiz y Gómez, Cosmic Lithium, Jonathan Bergen, Mascletá, Ruider4, Santiago López, Tendencia Imposible y White Chief.

Noticias relacionadas

El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada

El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada

El Festival Internacional de Cine de Alicante busca el cartel para su XXIII edición

El Festival Internacional de Cine de Alicante busca el cartel para su XXIII edición

Por tercer año consecutivo el festival acogerá la tercera edición del concurso Muro del Ruido. Este evento trata de un formato que ofrece visibilidad a proyectos emergentes en esta escena de música experimental. La sección ha ido creciendo año a año hasta convertirse en una gran plataforma para que las nuevas propuestas encuentren un espacio y puedan ser reconocidas por el público y los profesionales.

La novedad de esta edición se celebrará el sábado por la mañana en el espacio de la Caja Gris de Las Cigarreras con 'el Desguace Sonoro', un mercadillo y espacio de trueque pensado para músicos, productores y amantes del sonido.

Durante el encuentro, los asistentes podrán intercambiar, vender o adquirir a precios asequibles instrumentos, hardware, vinilos, pedales, sintetizadores y material sonoro de segunda mano. Así se creará un espacio de encuentro comunitario para fomentar la sostenibilidad y el acceso a recursos creativos.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Con un programa gratuito y abierto a todos los públicos, el festival reúne a artistas nacionales e internacionales que exploran los límites del sonido y la performance, consolidando a Alicante como un foco de creación contemporánea y vanguardia cultural.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros
  2. 2 Frente común de la Primera categoría de las Hogueras de Alicante para reivindicar más ayudas y reconocimiento
  3. 3 Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea
  4. 4 Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes
  5. 5 La Policía Local realiza cinco intervenciones al día con personas sin hogar en Alicante
  6. 6 El Hércules negocia con Puerto Rico para que Jeremy juegue contra el Atlético B
  7. 7 Planes para el fin de semana en Alicante: Alicante elige la mejor croqueta de la ciudad
  8. 8 La Guardia Civil caza en Alicante a un fugitivo británico buscado por asesinar de 24 puñaladas a su compañero de piso
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 25 de septiembre en Alicante
  10. 10 Un estudio de la UMH avisa: los niños que más ultraprocesados comen son los que más televisión consumen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La música experimental retumbará en Alicante este fin de semana

La música experimental retumbará en Alicante este fin de semana