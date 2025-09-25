Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros
Logo Patrocinio
Proyección en el Festival de Cine de Alicante. TA

El Festival Internacional de Cine de Alicante busca el cartel para su XXIII edición

El plazo para enviar propuestas comienza el 25 de septiembre y finaliza el 9 de enero de 2026

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:54

La 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026, busca su nueva imagen. La organización ha abierto convocatoria del concurso que seleccionará al cartel anunciador de este año.

Las bases del concurso, que ya se pueden consultar en la página web del Festival de Cine de Alicante, muestran los requisitos para la participación: el cartel deberá difundir la cultura cinematográfica entre la ciudadanía, dando a conocer el trabajo de realizadores nacionales e internacionales y que Alicante respire cine por todas partes es.

Noticias relacionadas

'Maruja': una historia sobre la soledad que lleva la voz de Alicante a San Sebastián

'Maruja': una historia sobre la soledad que lleva la voz de Alicante a San Sebastián

El chef Nazario Cano recibe el premio Gastro Cinema 2025

El chef Nazario Cano recibe el premio Gastro Cinema 2025

Aguas de Alicante premiará el mejor cortometraje medioambiental en Gastro Cinema

Aguas de Alicante premiará el mejor cortometraje medioambiental en Gastro Cinema

Los trabajos podrán ser presentados por artistas, diseñadores o creadores residentes en España, con hasta tres trabajos por persona, y la pieza no puede haber sido premiada con anterioridad. Se otorgará un único premio dotado con 1.200 euros para el ganador del certamen.

El cartel será la pieza más visible en todas las acciones de comunicación que se realicen con motivo de esta nueva edición por lo que la imagen aparecerá en todo tipo de soportes (redes sociales, web, publicidad, publicaciones etc).

El plazo para mandar carteles comienza el 25 de septiembre y finaliza el 9 de enero de 2026. El cartel ganador se anunciará a su creador entre el 26 y el 30 de enero.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

«Buscamos nueva imagen, una que represente cine, cultura y la más de dos décadas que el Festival Internacional de Cine de Alicante lleva apostando por el séptimo arte. Para ello hemos vuelto a convocar un concurso que año tras año supera cifras de participación y aumenta de nivel con piezas creativas y originales. Estamos convencidos de que un año más nos sorprenderán los artistas con sus propuestas», ha comentado Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante transforma el sector de la calle Trento en un gran espacio terciario para comercios y servicios
  2. 2 Más de 260.000 euros en ayudas para favorecer la integración de residentes extranjeros en la provincia de Alicante
  3. 3 El nuevo macroespacio de música en directo y conciertos en el puerto de Alicante arranca su primera temporada
  4. 4 ¿Qué tiempo hará en Alicante en otoño? Aemet hace su predicción
  5. 5 Un municipio alicantino crea su propia moneda digital para impulsar las ventas del comercio tradicional
  6. 6 El insólito vídeo de una joven paseando una paloma en Torrevieja que se ha vuelto viral: «Cuando tu perro está ocupado»
  7. 7 Muere ahogado un joven de 18 años en la playa del Cocó
  8. 8 Los momentos de miedo vividos por un escalador rescatado en Calpe: se queda colgando de un acantilado tras enredarse las cuerdas
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 24 de septiembre en Alicante
  10. 10 San Vicente proyecta un nuevo barrio con más de un millar de viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Festival Internacional de Cine de Alicante busca el cartel para su XXIII edición

El Festival Internacional de Cine de Alicante busca el cartel para su XXIII edición