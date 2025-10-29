El Museo de Aguas de Alicante presenta una semana cultural con lectura dramatizada y concierto de guitarra clásica El centro acogerá el jueves 30 de octubre y el domingo 2 de noviembre dos citas con el teatro y la música.

El Museo de Aguas de Alicante celebra esta semana una nueva edición de su agenda cultural con dos propuestas que combinan teatro y música. La programación incluye una lectura dramatizada de la obra 'Una boutique en La Florida', escrita y dirigida por Francesc Sanguino, y un concierto de guitarra clásica a cargo de la reconocida intérprete Marina Payá.

El jueves 30 de octubre se presentará la lectura dramatizada de 'Una boutique en La Florida', una comedia que retrata la vida de un grupo de mujeres del barrio alicantino de La Florida en su lucha por lograr la instalación de ascensores en un vecindario envejecido. La obra, interpretada por Puri Moya, Elizabeta Domínguez, Elena Candela y Sofía Prieto, aborda con humor y ternura la fuerza de la comunidad, la dignidad y la resistencia ante la adversidad. Esta lectura supone un adelanto del estreno previsto en diciembre y conmemora el treinta aniversario de la compañía teatral, la más veterana de la ciudad.

El domingo 2 de noviembre, el museo se llenará de música con un concierto de guitarra clásica protagonizado por Marina Payá Gil, quien ofrecerá un recorrido por la evolución del lenguaje guitarrístico, desde el barroco hasta la actualidad. El repertorio incluirá piezas de J. S. Bach, Fernando Sor, Carlo Domeniconi y Marco Smaili, invitando al público a disfrutar de un viaje sonoro lleno de matices y emociones.

Natural de Petrer, Marina Payá ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el Primer Premio en el Concurso Internacional de Guitarra Ciutat de Xixona (2010) y un Accésit en el Concurso Infantil de Interpretación Musical J. L. Lopategui (2012). Su trayectoria la ha llevado a actuar como solista junto a orquestas sinfónicas y a participar en festivales internacionales en ciudades como Tampere (Finlandia) o Tallin (Estonia). Actualmente, dirige las Jornadas Internacionales de Guitarra de Elda y el Concurso Internacional de Guitarra José Tomás Villa de Petrer.

Con estas dos actividades, el Museo de Aguas de Alicante refuerza su compromiso con la difusión cultural y ofrece al público una semana dedicada a las artes escénicas y musicales que promete emocionar y sorprender.

