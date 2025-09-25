Los Pozos de Garrigós se suman al Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante 2025 El histórico espacio acogerá funciones gratuitas de Juan Gamba y Fran Pintadera los días 27 y 28 de septiembre

Ismael Martinez Alicante Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante (FITCA) celebra este año su novena edición con una programación que se extiende entre el 10 y el 28 de septiembre. Dentro de las sedes del certamen, el Museo de Aguas de Alicante vuelve a participar como escenario con propuestas culturales en pleno Casco Antiguo.

Como consecuencia, este fin de semana, los Pozos de Garrigós abrirán sus puertas con tres representaciones teatrales gratuitas, todas ellas hasta completar aforo. El sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horas, el sevillano Juan Gamba pondrá en escena 'Más cuento que Calleja', una obra dirigida a público familiar con una duración de 55 minutos. A las 20.00 horas, el alicantino de Agost Fran Pintadera presentará 'Ascuas', siete cuentos viejos pensados para público adulto en una función de una hora.

La programación continuará el domingo 28 de septiembre, a las 12.00 horas, también en los Pozos de Garrigós, con la propuesta de Fran Pintadera 'Calamitosis', un espectáculo de 55 minutos para toda la familia.

Ampliar El público podrá disfrutar de espectáculos familiares y para adultos en los Pozos de Garrigós. M.A.A.

Según ha señalado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, «Aguas de Alicante se implica constantemente en proyectos basados en la colaboración público-privada como motor, en esta ocasión para el impulso de iniciativas culturales que hacen crecer a la ciudad y la sitúan en el contexto de otras propuestas sectoriales de gran calidad».

Con estos espectáculos vinculados al FITCA, el Museo de Aguas cierra su programación de septiembre y prepara la agenda de octubre, que incluirá propuestas como la exposición fotográfica multimedia de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante 'Nuestros Desembarcos y Desfiles', la muestra 'Como el agua' de Esther Abellán y Corinne Rico, o la lectura dramatizada 'Una Boutique en La Florida' a cargo de Francesc Sanguino.