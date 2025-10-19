Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Momento del inicido de la séptima edición del festival Gastro Cinema. TA

Alicante une cine y gastronomía en una semana llena de sabor, maridajes y proyecciones al aire libre

Disfruta del mejor cine, catas gourmet y cortometrajes internacionales gratis en Alicante del 19 al 23 de octubre

H.M.

Alicante

Domingo, 19 de octubre 2025, 12:31

Comenta

Los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acogieron este sábado el inicio de una semana dedicada al cine y la gastronomía en la ciudad. La séptima edición del festival Gastro Cinema ofreció una jornada inaugural con dos proyecciones y degustaciones que reunieron a más de 200 personas.

La jornada arrancó con la proyección de la película familiar 'Charlie y la fábrica de chocolate', acompañada de una degustación de chocolates artesanales de la firma vilera Chocolates Marcos Tonda. A continuación, patrocinadores y colaboradores disfrutaron de 'Un viaje de diez metros', protagonizada por Helen Mirren, junto a una degustación del restaurante Poniente del Club de Regatas de Alicante, maridada con vinos de Bocopa, cervezas Estrella Galicia, chocolates Marcos Tonda y cócteles de Royal Bliss.

Entre los asistentes destacaron Fermín Crespo, director general de Ciudad de la Luz; Gabriela Córdoba, presidenta de ARA; Luis Castillo, presidente de APHA; Marta López y Carlos Bosch, del hotel Dormir De Cine; y Víctor Mellado, presidente de Cáritas Alicante.

Este largometraje podrá verse de nuevo el lunes 20 de octubre, a las 19:00 horas en el MARQ, con entrada gratuita previa inscripción en la web gastrocinema.es.

Programación de la semana

El festival continúa este domingo con sesiones de catas y degustaciones, y cuenta con una programación que combina actividades para todos los públicos. Uno de sus platos fuertes serán las dos sesiones de la sección 'Caviar de Cortometrajes', que tendrán lugar el martes 21 y miércoles 22 de octubre, con doce cortometrajes internacionales en concurso, que podrán verse de forma gratuita en el MARQ.

La gala de clausura se celebrará el jueves 23 a las 20:00 horas, en la que se entregarán los diferentes galardones de esta séptima edición.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

«El festival ya ha comenzado, como no podía ser de otra manera, con cine y gastronomía juntos en dos actividades cargadas de sabor y emociones en un marco incomparable como son los jardines del museo. Nos esperan días de películas, cortometrajes, cócteles y arroces de cine, catas, actividades infantiles y mucho más, a los que invitamos a todos los alicantinos a participar», ha detalaldo Vicente Seva, director del certamen.

Esta edición cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Capital Española de la Gastronomía, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil despliega un operativo en el Maigmó para localizar a un hombre desaparecido
  2. 2 Las chabolas se desplazan al centro de Alicante
  3. 3 Cazadores de aviones toman el Aeropuerto de Alicante-Elche
  4. 4 El Hércules paga un peaje carísimo tras ganar al Villarreal B (2-1)
  5. 5 La bellea del foc que pasea por los escaparates de Madrid
  6. 6 Donde París se come con las manos, el secreto francés del Mercado Central de Alicante
  7. 7 Cuenta atrás para el histórico regreso de la Santa Faz a Mutxamel
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 18 de octubre en Alicante
  9. 9 El Gobierno insta a la Generalitat a revocar la suspensión del derribo en Playa Babilonia bajo amenaza de acciones legales
  10. 10 Juventud y cáncer de mama: «Sientes que no encajas. La figura que se crea de la enferma no eres tú»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alicante une cine y gastronomía en una semana llena de sabor, maridajes y proyecciones al aire libre

Alicante une cine y gastronomía en una semana llena de sabor, maridajes y proyecciones al aire libre