Alicante une cine y gastronomía en una semana llena de sabor, maridajes y proyecciones al aire libre

Los jardines del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acogieron este sábado el inicio de una semana dedicada al cine y la gastronomía en la ciudad. La séptima edición del festival Gastro Cinema ofreció una jornada inaugural con dos proyecciones y degustaciones que reunieron a más de 200 personas.

La jornada arrancó con la proyección de la película familiar 'Charlie y la fábrica de chocolate', acompañada de una degustación de chocolates artesanales de la firma vilera Chocolates Marcos Tonda. A continuación, patrocinadores y colaboradores disfrutaron de 'Un viaje de diez metros', protagonizada por Helen Mirren, junto a una degustación del restaurante Poniente del Club de Regatas de Alicante, maridada con vinos de Bocopa, cervezas Estrella Galicia, chocolates Marcos Tonda y cócteles de Royal Bliss.

Entre los asistentes destacaron Fermín Crespo, director general de Ciudad de la Luz; Gabriela Córdoba, presidenta de ARA; Luis Castillo, presidente de APHA; Marta López y Carlos Bosch, del hotel Dormir De Cine; y Víctor Mellado, presidente de Cáritas Alicante.

Este largometraje podrá verse de nuevo el lunes 20 de octubre, a las 19:00 horas en el MARQ, con entrada gratuita previa inscripción en la web gastrocinema.es.

Programación de la semana

El festival continúa este domingo con sesiones de catas y degustaciones, y cuenta con una programación que combina actividades para todos los públicos. Uno de sus platos fuertes serán las dos sesiones de la sección 'Caviar de Cortometrajes', que tendrán lugar el martes 21 y miércoles 22 de octubre, con doce cortometrajes internacionales en concurso, que podrán verse de forma gratuita en el MARQ.

La gala de clausura se celebrará el jueves 23 a las 20:00 horas, en la que se entregarán los diferentes galardones de esta séptima edición.

«El festival ya ha comenzado, como no podía ser de otra manera, con cine y gastronomía juntos en dos actividades cargadas de sabor y emociones en un marco incomparable como son los jardines del museo. Nos esperan días de películas, cortometrajes, cócteles y arroces de cine, catas, actividades infantiles y mucho más, a los que invitamos a todos los alicantinos a participar», ha detalaldo Vicente Seva, director del certamen.

Esta edición cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Capital Española de la Gastronomía, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.