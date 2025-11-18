La Muestra de Teatro de Alicante cierra con un notable en asistencia de público El certamen ha logrado un lleno absoluto en casi la mitad de funciones y destaca la «significativa» presencia de espectadores jóvenes

Notable. Esta es la nota que ha sacado la 33ª edición de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (MUTESAC), al concluir con un 73% de ocupación media en sus espectáculos.

El programa ha ofrecido un total de 16 representaciones, de las cuales siete de ellas -un 44%- han logrado el lleno absoluto. Se trata de una edición «muy satisfactoria», según confirma la dirección de la Muestra.

«La combinación de diversidad estética, actualidad temática y proximidad con el público ha confirmado el interés social por una oferta escénica viva, plural y de calidad», ha detallado su director artístico, Roberto García.

Así, durante los diez de la Muestra de Teatro de Alicante, destaca la «la amplia respuesta del público», haciendo hincapié en la «significativa» presencia de espectadores jóvenes.

Otro de los aspectos relevantes tras el balance de la MUTESAC es la «cantidad y calidad» de las acciones de mediación vinculadas a seis espectáculos, las cuales han contado «con la participación activa de grupos y colectivos ciudadanos».

Propuestas para profundizar

El programa profesional, con las jornadas, el encuentro de traducción y los cursos de formación, ha profundizado en los temas tratados, primando el «tiempo de calidad» en las sesiones de trabajo y el contacto humano entre los agentes invitados.

«Este espacio compartido ha servido para contrastar miradas, impulsar colaboraciones y abrir vías de internacionalización, siempre desde el diálogo y la escucha», ha apuntado García.

La edición ha destacado también por la importante presencia de propuestas locales como apoyo al sector escénico valenciano tras la dana de 2024, ofreciendo un amplio muestrario de la potencia creativa desarrollada en la Comunitat.

«Era esencial mirar a nuestro alrededor y acompañar a un sector que no ha dejado de crear, incluso en la adversidad», ha señalado el director.

Por último, la Muestra ha confirmado el acierto del lema general 'En carne viva'. «No ha sido un adorno, sino la expresión de la esencia de todo lo visto y vivido: obras que interpelan el presente y convierten la experiencia, sus heridas y sus intuiciones, en teatro».

