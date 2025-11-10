La MUTESAC dedica su jornada a los retratos generacionales con 'Caos' y 'Del fandom al troleig' Las Cigarreras y el Arniches acogen dos obras que reflejan las miradas millennial y generación Z desde el teatro contemporáneo

'Caos' y 'Del fandom al troleig' ponen voz a las generaciones millennial y Z en la Muestra de Teatro de Autores Contemporáneos.

Ismael Martinez Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:53 Comenta Compartir

La 33ª Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras (MUTESAC) dedica el martes 11 de noviembre a los retratos generacionales, uno de los seis ejes temáticos de su programación. A las 19:00 horas, la Caja Negra de Las Cigarreras acogerá 'Caos', texto de Juli Disla para Teatre de l'Abast, que aborda la experiencia millennial; y a las 21:30 horas, el Teatre Arniches presentará 'Del fandom al troleig. Una sàtira del bla, bla, bla', escrita y dirigida por Berta Prieto en una producción de la Sala Beckett, centrada en la generación Z y el impacto de las redes sociales.

Ambas propuestas se integran en el bloque de retratos generacionales, que explora, por un lado, la búsqueda de identidad y pertenencia del mundo millennial ('Caos'), y por otro, la cultura digital, las comunidades de fans y la exposición constante de la generación Z ('Del fandom al troleig. Una sàtira del bla, bla, bla'). Con esta jornada, la Muestra refuerza su vocación de reflejar los lenguajes escénicos y emocionales de la juventud contemporánea.

La programación de esta edición se articula en seis ejes temáticos que dialogan con la realidad actual: la ciudad como espacio transformador; los retratos generacionales; la vejez como reto colectivo; la muerte vinculada a la salud mental; las violencias que atraviesan a las mujeres; y las obras que experimentan con lo fantástico, la poesía o la percepción del tiempo. Esta estructura permite recorrer distintas estéticas, lenguas y sensibilidades, unidas por un hilo común: la autoría viva que interpela al presente.

El director artístico de la Muestra, Roberto García, ha explicado que «queríamos que el público pudiera reconocer los conflictos de hoy en escena y, a la vez, descubrir lenguajes que los cuestionen». Y añade: «De ahí estos seis ejes: desde la ciudad que habitamos hasta los retratos generacionales, pasando porM la vejez, la salud mental y las violencias sobre las mujeres, sin olvidar las piezas que experimentan con la forma. Son obras en carne viva, que convierten la experiencia contemporánea (sus heridas y sus intuiciones) en teatro: metáfora, ficción, poesía y, cuando toca, denuncia».

El fin de semana inaugural de la MUTESAC se ha saldado con gran éxito de público y crítica, según recalca la organización. La doble función de 'Los días lentos', de la Premio Nacional de Literatura Dramática Lola Blasco, marcó un arranque de alto nivel; mientras que las Jornadas Profesionales reunieron a representantes del sector para debatir sobre formación, autoría y los nuevos retos del teatro contemporáneo.

La programación continuará durante la semana con títulos como 'Salto o caída', 'Las jirafas duermen de pie', 'Zorra dorada', 'Ubasute' o la multipremiada 'El día del Watusi', que clausurará el sábado 15 en el Teatro Principal de Alicante.

Temas

Teatro Principal de Alicante