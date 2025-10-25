Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La responsable de la Unidad de Didáctica, Accesibilidad y Responsabilidad Social del museo de la Diputación de Alicante expone en Barcelona su propuesta. TA

El Marq, ejemplo mundial de cómo explicar los museos

El programa The Best Heritage selecciona al museo alicantino para presentar su proyecto de didáctica a nivel mundial

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:39

Comenta

La Fundación CV Marq ha presentado sus proyectos de didáctica en el vigésimocuarto encuentro de The Best in Heritage (TBIH) que se celebra este fin de semana en Barcelona.

Como ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, «para la Diputación de Alicante es un orgullo participar en este encuentro mundial y compartir los diferentes proyectos didácticos y sociales en los que está inmerso el Marq, que fue reconocido a nivel internacional por la EMA -Academia Europea de Museos- con el DASA 2024, un galardón que pone de relieve la importancia de los programas educativos en centros culturales y museísticos que destaquen por un enfoque innovador y atrevido, con el objetivo de facilitar el acceso a la cultura a todos los ciudadanos con independencia de su origen, nivel de estudios y capacidades».

En el marco de The Best in Heritage, la responsable de la Unidad de Didáctica, Accesibilidad y Responsabilidad Social del museo alicantino, Gema Sala, ofreció ayer una conferencia para explicar el enfoque y planteamiento que se lleva a cabo en el Marq.

TBIH es una organización no gubernamental dedicada a promover todos los aspectos de la excelencia en el patrimonio y anualmente ofrece una plataforma, en esta edición en Barcelona, en la que exhibir los mejores logros en el sector del patrimonio. Como misión destaca la selección y presentación de reconocidos modelos, como ejemplo de las mejores y más exitosas prácticas en museos, patrimonio y conservación, y utilizar su poder como agentes de cambio para difundir la calidad y la excelencia en el ámbito de la memoria pública, contribuyendo así a poner en valor el trabajo de los profesionales del sector y un mejor uso social del patrimonio.

Representantes de más de cuarenta laureados centros museísticos que detallarán sus logros, gracias a los cuales sus museos han sido reconocidos por jurados profesionales durante el último año por su rigor y calidad. Junto con el Marq, TBIH recoge hasta este domingo las participaciones de museos procedentes de países como Australia, Portugal, Alemania, Eslovenia, Nueva Zelanda, Italia, Croacia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Argentina, China, Grecia, Estonia, Ucrania o Canadá.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será el edificio Maisonnave 22, la nueva catedral del comercio urbano de Alicante
  2. 2 Ropa vintage desde 9 euros: el mercadillo que conquista el centro de Alicante
  3. 3 Todo sobre el Oktoberfest en la plaza de toros de Alicante: horarios, cervezas y actividades
  4. 4 Asaltan en plena madrugada una lavandería autoservicio en Alicante
  5. 5 Alerta por salmonela en una cúrcuma en polvo distribuida en Alicante
  6. 6 Alicante descubre a sus Reyes Magos 2026
  7. 7 Ryanair anuncia otra nueva ruta a Alemania desde el aeropuerto de Alicante-Elche
  8. 8 Arrancan las obras de reparación de la vía del Tram de Alicante entre varias paradas de la línea 2
  9. 9 «Alicante era impresionante» o la añoranza del alma comercial del centro
  10. 10 Un nuevo sendero verde para conectar las calas de este municipio de Alicante junto a un resort de lujo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El Marq, ejemplo mundial de cómo explicar los museos

El Marq, ejemplo mundial de cómo explicar los museos