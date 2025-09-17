El chef Nazario Cano recibe el premio Gastro Cinema 2025

El chef Nazario Cano (c), este miércoles, junto con representantes de la gastronomía alicantina; la concejal de Turismo, Ana Poquet, y el director del Festival de Cine, Vicente Seva.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:08

El chef alicantino Nazario Cano será reconocido con el Premio Gastro Cinema 2025, un galardón que distingue cada año a una figura clave de la gastronomía de la provincia. Así lo han anunciado este miércoles la concejala de Turismo, Ana Poquet, y el director del festival, Vicente Seva, en un acto al que ha asistido el reputado chef junto con parte de su equipo, la chef María José San Román y la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Bravo.

La entrega de este premio tendrá lugar durante la gala de clausura del festival el próximo 23 de octubre en el Teatro Principal de Alicante, en el marco de la séptima edición de este certamen que une cine y gastronomía.

Poquet ha felicitado a Nazario Cano por el premio y ha destacado «el gran acierto de unir cine y gastronomía en un festival que cada año coge más fuerza y que ayuda a posicionar Alicante como el lugar donde vivir la cultura gastronómica en todas sus formas». «Este año además con nuestra ciudad como Capital Española de la Gastronomía el certamen cobra un sentido aún más especial al alinearse con la promoción de la excelencia del producto local y de los grandes profesionales que trabajan en nuestra tierra», ha señalado la edil.

Nazario Cano ha recibido este premio como «un regalo en casa». «Es un orgullo que se hayan acordado de mí, conocía este festival y es mágico que un artista, en este caso un certamen vinculado al mundo del cine, reconozca a otro artista». Además ha resaltado la «gran evolución de la cocina alicantina en los últimos años gracias a la profesionalidad y talento de muchos cocineros jóvenes lo que ha ampliado las propuestas gastronómicas en la ciudad».

Una trayectoria impecable Nazario Cano (Alicante, 1973) es uno de los chefs más reconocidos del panorama nacional. Obtuvo su primera estrella Michelin en el restaurante El Rodat (Jávea) a la que pronto se uniría la del restaurante Odiseo (Murcia), donde también fue galardonado con dos Soles Repsol. Su cocina destaca por ser tan osada en apariencia como esencial en el fondo, tan reflexiva como intuitiva. Actualmente es el chef ejecutivo del grupo Ritual de Terra, con sedes en Jávea y Moraira, donde lidera tres conceptos gastronómicos: el restaurante Nazario Cano, su proyecto más personal; Madre, cocina mediterránea ligera y saludable; y Maguro Gishiki Sushi & Lounge Bar, un homenaje a la tradición japonesa con producto de cercanía.

Por su parte, Seva ha explicado que «un año más un gran chef de nuestra tierra será quien reciba el Premio Gastro Cinema, un galardón con el que además de homenajear a uno de nuestros grandes referentes, como es Nazario Cano, ponemos en valor la gran calidad de nuestras cocinas y damos visibilidad a iniciativas vanguardistas y creativas, pero con sabor a nuestra tierra como es la de Nazario Cano».

Gastro Cinema 2025 se celebrará del 18 al 23 de octubre y cuenta con la colaboración del Patronato Turismo Alicante City&Beach, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.