Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, Premio Gastro Cinema Solidario 2025 El galardón se entregará en la gala de clausura del festival el 23 de octubre en el Teatro Principal de Alicante

El director Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, Víctor Mellado; el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y el director de Gastro Cinema, Vicente Seva.

Todo Alicante Alicante Martes, 7 de octubre 2025, 16:11

El Premio Gastro Cinema Solidario 2025 ha recaído este año a Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, «en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la justicia social y la dignidad de las personas más vulnerables, según la organización». Este galardón se entregará en la gala de clausura del festival el 23 de octubre en el Teatro Principal de Alicante.

En anteriores ediciones ha sido concedido a instituciones como Cruz Roja Alicante, Alicante Gastronómica Solidaria o Chocolates Marcos Tonda, por su labor con Fundación ONCE.

El premio se ha dado a conocer este martes en una rueda de prensa celebrada en la Diputación Provincial de Alicante, con la participación del director de Gastro Cinema, Vicente Seva; el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro; y el director Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante, Víctor Mellado.

«Con este premio queremos poner en valor el trabajo silencioso, constante y tan importante que realiza Cáritas. En un momento en que la exclusión social sigue afectando a miles de personas, reconocer la labor de quienes trabajan por una sociedad más justa es una obligación y un orgullo para nuestro festival», ha comentado Vicente Seva, director de Gastro Cinema.

Por su parte, Víctor Mellado, ha expresado su gratitud por este premio: «es un honor para nosotros recibir este reconocimiento, que además coincide con el 60 aniversario de Cáritas. Nos enorgullece que desde un evento cultural como Gastro Cinema se reconozca el esfuerzo y dedicación de todos los voluntarios. Este tipo de premios contribuyen a dar visibilidad a la labor que realizan todos ellos».

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha expresado que «este homenaje es un reconocimiento a la solidaridad y ayuda al prójimo que brindáis, especialmente en la provincia de Alicante y en toda España. Este reconocimiento por parte de Gastro Cinema es solo una pequeña muestra de la labor tan importante que hacéis desde Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante»

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante actúa desde una visión integral de la persona, promoviendo la dignidad humana, la inclusión y la participación activa. Su acción se concreta en programas de acogida, empleo, formación, acceso a la vivienda, cobertura de necesidades básicas y acompañamiento a colectivos en situación de exclusión, como personas migrantes, mujeres en situación de vulnerabilidad, familias sin recursos o personas sin hogar.

Con una red que abarca todos los pueblos y barrios de la diócesis, Cáritas trabaja en más de 200 Cáritas parroquiales y cuenta con el impulso de miles de voluntarios y profesionales que hacen posible un modelo de solidaridad basado en el acompañamiento, la escucha activa y la justicia social.