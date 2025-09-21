Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La escritora Eva García Sáenz de Urturi y el mensaje de alerta. TA

Alerta de estafa en redes: suplantan la identidad de la escritora Eva García Sáenz de Urturi

La autora de 'La saga de los Longevos' y 'Ciudad blanca' denuncia falsos mensajes en su nombre en plataformas literarias y correos electrónicos

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:01

La prestigiosa escritora Eva García Sáenz de Urturi, alicantina de adopción, ha sido víctima de un caso de suplantación de identidad online que ya está siendo investigado, según ha podido conocer TodoAlicante.

La autora, reconocida internacionalmente por éxitos literarios como 'La saga de los Longevos' y 'Ciudad blanca', ha lanzado un mensaje de alerta a sus lectores con el fin de dar a conocer este fraude.

Los perfiles que suplantan la identidad de la escritora estarían contactando con escritores emergentes, haciéndose pasar por García Sáenz de Urturi, para dejar supuestas reseñas elogiosas o establecer comunicación directa.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Sin embargo, el equipo de la escritora ha confirmado que ella no ha enviado esos correos ni mensajes privados, y que todo se trata de un fraude que busca aprovechar su prestigio para ganar credibilidad frente a víctimas desprevenidas.

«Queremos aclarar que los mensajes supuestamente enviados vía Goodreads y correo electrónico realizando comentarios positivos a novelas de autores noveles son falsos», ha expresado el equipo de la escritora.

Estafa y extorsión

En el mensaje de alerta expresan que «estos intentos de contacto pueden llevar a enlaces fraudulentos o incluso a intentos de extorsión para recuperar cuentas». Por ello piden extremar la precaución, desconfiar de mensajes sospechosos y verificar siempre la procedencia de correos o cuentas que se presenten como oficiales.

«Es un problema que lamentablemente está afectando últimamente no solo a Eva García Sáenz de Urturi, sino también a otros escritores y agentes literarios», señalan al tiempo que avanzan que tanto la agencia literaria de la autora como su editorial ya han iniciado acciones legales contra los responsables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Semana trágica en las carreteras de Alicante: muere un tercer motorista en el barrio de Carolinas
  2. 2 El secreto de la puerta azul más famosa de España: un yerno carpintero, unas maderas y capas de pintura
  3. 3 Vuelos cancelados y retrasos en aumento este domingo en el aeropuerto de Alicante-Elche tras el ciberataque
  4. 4 La Aemet avisa de chubascos en Alicante mientras la alerta amarilla roza el norte de la provincia
  5. 5 Alicante se rinde al vino: así fue la gran fiesta de Quintana con gastronomía, música y comercios locales
  6. 6 El castillo del cártel de los Balcanes: los GEO asaltan la fortaleza de la marihuana en el Levante
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este sábado 20 de septiembre en Alicante
  8. 8 Viajar gratis en el Tram de Alicante: descubre cuándo podrás moverte sin pagar
  9. 9 Los bomberos rescatan en helicóptero a una senderista tras sufrir una lesión en Finestrat
  10. 10 Rescatado un parapentista herido tras caer en la sierra de Biscoy, en Ibi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Alerta de estafa en redes: suplantan la identidad de la escritora Eva García Sáenz de Urturi

Alerta de estafa en redes: suplantan la identidad de la escritora Eva García Sáenz de Urturi