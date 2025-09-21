Alerta de estafa en redes: suplantan la identidad de la escritora Eva García Sáenz de Urturi La autora de 'La saga de los Longevos' y 'Ciudad blanca' denuncia falsos mensajes en su nombre en plataformas literarias y correos electrónicos

La escritora Eva García Sáenz de Urturi y el mensaje de alerta.

Domingo, 21 de septiembre 2025

La prestigiosa escritora Eva García Sáenz de Urturi, alicantina de adopción, ha sido víctima de un caso de suplantación de identidad online que ya está siendo investigado, según ha podido conocer TodoAlicante.

La autora, reconocida internacionalmente por éxitos literarios como 'La saga de los Longevos' y 'Ciudad blanca', ha lanzado un mensaje de alerta a sus lectores con el fin de dar a conocer este fraude.

Los perfiles que suplantan la identidad de la escritora estarían contactando con escritores emergentes, haciéndose pasar por García Sáenz de Urturi, para dejar supuestas reseñas elogiosas o establecer comunicación directa.

Sin embargo, el equipo de la escritora ha confirmado que ella no ha enviado esos correos ni mensajes privados, y que todo se trata de un fraude que busca aprovechar su prestigio para ganar credibilidad frente a víctimas desprevenidas.

«Queremos aclarar que los mensajes supuestamente enviados vía Goodreads y correo electrónico realizando comentarios positivos a novelas de autores noveles son falsos», ha expresado el equipo de la escritora.

Estafa y extorsión

En el mensaje de alerta expresan que «estos intentos de contacto pueden llevar a enlaces fraudulentos o incluso a intentos de extorsión para recuperar cuentas». Por ello piden extremar la precaución, desconfiar de mensajes sospechosos y verificar siempre la procedencia de correos o cuentas que se presenten como oficiales.

«Es un problema que lamentablemente está afectando últimamente no solo a Eva García Sáenz de Urturi, sino también a otros escritores y agentes literarios», señalan al tiempo que avanzan que tanto la agencia literaria de la autora como su editorial ya han iniciado acciones legales contra los responsables.

