El funcionario clave de la dana, sobre Pradas: «No apoyó el primer Es Alert, no veía bien mandarlo sin que lo supieran los alcaldes y ordenó cambios en los SMS» Jorge Suárez asegura que a las 17.45 ya tenía un primer texto elaborado, pero se demoró por dudas en la redacción, por una videoconferencia con alcaldes y por cambios en castellano y valenciano por palabras y acentos

Jorge Suárez, el funcionario clave en la gestión de la dana, comparece este jueves ante la magistrada. Incomprensiblemente, uno de los testimonios cruciales para conocer los hechos y circunstancias de aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024 llevaba un año esperando su oportunidad, el momento de ofrecer su versión.

Han sido meses de una enorme factura psicológica para un hombre, subdirector de Emergencias, que ha arrastrado sobre sus hombros buena parte de la responsabilidad de aquella jornada. No mantiene contacto con la exconsellera Pradas ni con su número 2, Emilio Argüeso, desde que dejaron la conselleria.

Suárez ha defendido, en primer lugar, la conservación de las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi porque todo lo que había ocurrido, en referencia a la gestión de la dana, tenía un impacto social y era más que probable que se abriera una investigación judicial. «Fue una decisión nuestra por si acaso». Lo comentó a su secretaria autonómica después de conocer que se habían borrado las del Palau de la Generalitat, tal y como marca la ley.

La jueza le ha preguntado acerca de un informe que se encargó por parte de Presidencia sobre la llegada de altos cargos al complejo. Este dosier, sin embargo, no fue aportado al juzgado. Las conclusiones le sorprendieron. «Vi que Mazón había llegado a las 20.28, me quedé sorprendido por lo que había visto en prensa». Pero aclaró que no tiene recuerdos de haber visto antes al jefe del Consell. Ese informe se le pidió por parte de su secretaria autonómica. «No borro absolutamente nada».

El funcionario ha comenzado con una cronología del inicio del Cecopi. «Planteé la capacidad de enviar mensajes a móviles en la zona de Utiel Requena». No menciona el Es Alert, aunque se refería a esa capacidad. «Estábamos viendo que los recursos no podían llegar. Es una cosa que como funcionario de Emergencias se me quedó grabada».

A continuación, Miguel Polo, de la CHJ, nos comunicó la situación de la presa de Forata, que estaba empezando a verter agua y que iba a evolucionar a escenario 2 y que no descartaban el paso al escenario 3. «Esto fue un impacto muy fuerte de todos los que estábamos allí». Planteaban una eventual rotura en dos horas, según indicó.

Hasta seis o siete metros de altura

Suárez preguntó acerca de qué proponía la CHJ. «Vosotros sois los encargados de Protección Civil», le respondieron. El plan marcaba que el agua podía llegar a seis o siete metros de altura en algunos municipios en caso de rotura.

El funcionario ha insistido en que a las 17.45 horas ya tenía preparado un mensaje a los móviles para alertar del peligro de Forata. Ese texto lo tiene manuscrito. «Suelo tomar notas en libretas», manifestó. El texto fue descartado porque pese a que alertaba de subir a zonas altas era excesivamente «mandatorio».

La primera objeción fue del jefe de los bomberos, José Miguel Basset. Pero nadie más apoyó la tesis de Suárez. Ni siquiera la consellera Pradas, según señaló. Es más, al parecer, quiso hacer una consulta a los servicios jurídicos porque en el texto original se hablaba de «permanezca» y eso remitía a un confinamiento. Hubo dudas jurídicas, confirmó el testigo. Esto se produjo sobre las 19.15 horas.

Previamente se había producido la famosa desconexión del Cecopi para debatir precisamente la elaboración y contenido de ese texto. Basset, en algún momento, había planteado incluso que unos expertos revisaran el contenido del SMS. A las 19.07 horas ya había un mensaje subido a la plataforma del Es Alert, ha asegurado Suárez.

Fue entonces cuando en el Cecopi se plantea una nueva incidencia. Pradas, Mompó y Argüeso, entre otros dirigentes, señalan que no ven lo de mandar un mensaje sin que los alcaldes lo conozcan antes. «Ahí estoy más como espectador». De hecho, llegó a establecerse una videoconferencia para alcaldes de los municipios afectados a la que no se conecta nadie. Esto se hizo en otra sala del complejo.

Situación muy grave desde las 15 horas

La situación era muy grave desde las 15 horas. Pero alrededor de las 19.20 horas la situación en la provincia de Valencia resulta más alarmante. «De Forata pasábamos a un ámbito mayor». El mensaje debía ser «para toda la provincia». Suárez ha aclarado que, en ningún momento, se descartó el contenido del SMS para Forata, pero se añadió «el evite cualquier desplazamiento».

Pradas alrededor de las 19.45 dio el ok, pero insistió en que estuviéramos todos de acuerdo en la decisión. La consellera firmó en un tarjetón una especie de autorización o de mandato, según ha indicado el testigo, que ha aportado abundante información hasta ahora desconocida.

Suárez se desplaza al puesto de envío del Es Alert. Allí se tuvo que eliminar el mensaje en inglés y ponerlo en valenciano. El testigo buscó entonces a Pradas para decirle que el SMS estaba listo para su envío. Pero incluso en ese momento se suaviza el texto por orden de Pradas. No querían que resultara tan obligatorio. «También se cambiaron cosas del valenciano, como tipus por tipo y el acento de Valencia, que no estaba admitido en la provincia». Esto lo hicieron Pradas y Mompó.

Dos cuestiones clave: falta de comunicaciones al Cecopi de las llamadas al 112 y de la retirada de vigilancia en barrancos

Dos cuestiones clave. Por un lado, la falta de comunicaciones al Cecopi de las llamadas que se producían en el 112. Ahora se han establecido una serie de algoritmos, pero en aquel momento no había un análisis de las llamadas. Pero ha precisado que durante la visita a las instalaciones de Pradas y Argüeso se les comentaron rescates en Ribarroja, por ejemplo, donde no estaba lloviendo.

El segundo de los aspectos fue el de la vigilancia de los barrancos por parte de los Bomberos. Confirmó la idea de los otros compañeros. Se marcharon del lugar y nunca lo comunicaron a la sede de Emergencias.

El testigo, que interrumpió las vacaciones por esta emergencia, recordó la «inseguridad» que existía en las previsiones acerca del lugar de impacto de la dana.