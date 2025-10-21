El Consell reclama al Gobierno la cesión de las casi 1.500 viviendas de la Sareb en Alicante La Generalitat pide el mismo trato que Cataluña, que ha recibido 13.000 viviendas y 300 solares del llamado 'banco malo'

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha reclamado este lunes en Alicante que el Gobierno central ceda a la Comunitat Valenciana el uso de las viviendas de la Sareb. Desde el Consell exigen así igualdad de trato respecto a Cataluña, que este fin de semana ha recibido la gestión de 13.000 viviendas y 300 solares del conocido como «banco malo».

Fernández se ha pronunciado en este sentido durante la presentación de 'Sostre. Foro de Vivienda' en el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA). El responsable autonómico ha afirmado que «la Comunitat también quiere su parte» y ha recordado que «ya se solicitó tras la dana y no se nos concedieron», en referencia a las 1.000 viviendas pedidas de las que solo se aprobaron unas 50.

El secretario autonómico ha advertido que «no podemos tolerar que se discrimine de esta manera a los valencianos y, arbitrariamente, se favorezca únicamente a una comunidad autónoma como Cataluña».

En el caso de la provincia de Alicante, la Sareb mantiene más de 1.458 viviendas, 204 obras en curso y 1.180 suelos. De cumplirse la exigencia de la Generalitat, el Consell podría contar en toda la Comunitat con 7.061 viviendas y 5.331 suelos.

Ampliar Viviendas en Alicante. Shootori

Fernández ha hecho hincapié en que «en pleno proceso de negociación del Plan Estatal de Vivienda, esta noticia del favorecimiento expreso a Cataluña solo alimenta las sospechas de que los criterios del reparto de fondos —que el Ministerio no quiere desvelar hasta cerrar el acuerdo— atenderían más a motivos políticos, como el pacto entre la ministra de Vivienda y Salvador Illa, y no a los principios de equidad e igualdad de oportunidades que exigimos desde la Generalitat».

«Hace apenas dos semanas acudimos a la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda con las comunidades autónomas, en la que en ningún momento se ofreció a las comunidades autónomas la posibilidad de acceder a los suelos y viviendas que ahora vemos que sí se pueden poner a disposición en tiempo récord. Se ha favorecido solo a Cataluña, discriminando a las demás a pesar de nuestra insistencia y reclamaciones continuas», ha señalado Fernández.

El secretario autonómico ha recordado, además, que la Generalitat «se tuvo que enterar por la prensa de la decisión del Ministerio de Vivienda de acometer las obras del cuartel de ingenieros sin ningún tipo de comunicación a esta secretaría, rompiendo unilateralmente los acuerdos que preveían la cesión a la Generalitat de siete solares de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para construir más de 400 viviendas de alquiler asequible».

Desde la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se remitirá en los próximos días una nueva solicitud formal al Ministerio de Vivienda para exigir el cumplimiento de las demandas de la Generalitat, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los valencianos.