Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Emilio Vicedo. Pablo Miranzo

El problema de la vivienda, a debate en Alicante

El CTAA ha inaugurado 'Sostre', un mes de encuentros con expertos, administraciones y ciudadanía para abordar los retos del sector

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:24

Comenta

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) ha inaugurado este lunes 'Sostre. Foro de vivienda'. La entidad profesional impulsa, junto con Cuatrecasas, un mes de debate sobre el futuro del sector desde diferentes perspectivas.

El presidente del CTAA, Emilio Vicedo, ha abierto el acto destacando que «hablar de vivienda es hablar de justicia social, cohesión urbana y de futuro». Entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre se celebrarán diversas jornadas para analizar los retos actuales y futuros del sector. Las sesiones se desarrollarán en varios puntos de la provincia —Alicante, Dénia, Benissa y Alcoi— y tratarán cuestiones como los cambios en las políticas públicas, la relación entre arquitectura y salud, la nueva arquitectura industrializada o los modelos de vivienda del futuro.

Vicedo ha explicado que con estas jornadas se busca crear un verdadero «foro de vivienda donde reflexionar, debatir y aportar», insistiendo en que la solución al problema habitacional «no depende de ideologías». También ha recordado que desde la arquitectura «hay que escuchar lo que demanda la sociedad» y que Alicante afronta, además, la presión añadida del turismo sobre la vivienda.

1. Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda. Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. 2. Carlos de Juan. presidente del Patronato Municipal de la Vivienda 3. María José Peñalver, Representante del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Pablo Miranzo
Imagen principal - 1. Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda. Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. 2. Carlos de Juan. presidente del Patronato Municipal de la Vivienda 3. María José Peñalver, Representante del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
Imagen secundaria 1 - 1. Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda. Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. 2. Carlos de Juan. presidente del Patronato Municipal de la Vivienda 3. María José Peñalver, Representante del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
Imagen secundaria 2 - 1. Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda. Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. 2. Carlos de Juan. presidente del Patronato Municipal de la Vivienda 3. María José Peñalver, Representante del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

Por su parte, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha subrayado que «la vivienda es un tema prioritario no solo en la ciudad de Alicante». El edil ha recordado el compromiso del equipo de gobierno por acercar la vivienda a quienes más la necesitan, citando ejemplos como las 15 viviendas para jóvenes en El Portón y San Gabriel, las intergeneracionales de plaza de América y las futuras en Catedrático Soler.

De Juan ha defendido la necesidad de revisar la fiscalidad y avanzar hacia la industrialización del sector. «Debemos colaborar todos para poner sobre la mesa el abanico de posibilidades y mejorar la producción y puesta en el mercado de vivienda lo antes posible», ha señalado. El concejal ha recordado las 1.000 viviendas previstas en la Albufereta, de las cuales 100 serán de protección pública, junto con nuevas promociones en el PAU 5, Lomas de Garbinet y el Parque Central.

Cartel del evento.- CTAA

Desde Cuatrecasas, el consejero Sergio Fernández ha manifestado que «como abogados queremos poner nuestro granito de arena para plantear ideas y buscar soluciones».

El secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat, Sebastián Fernández de Miralles, ha destacado la importancia de las políticas públicas como el Plan VIVE y la reducción fiscal impulsada por el Consell «para facilitar la adquisición de vivienda». También ha puesto en valor los avales para jóvenes y las inversiones que se están desarrollando en Alicante, en zonas como Miguel Hernández, Garbinet, la Ciudad de la Luz o Rabasa. Sobre este último punto, ha indicado que «permitirá disponer en un tiempo récord de vivienda de alquiler asequible».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Las jornadas se enmarcan en el Festival TAC!, organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Fundación ARQUIA y Casa Mediterráneo. El director general de esta última, Andrés Perelló, ha recordado que la ciudadanía exige a los poderes públicos «exprimir al máximo la capacidad para garantizar el derecho a una vivienda digna». «De poco sirve quién gobierna si no se ponen de acuerdo para solucionar el problema de la vivienda», ha advertido.

Desde el CTAA han subrayado que el foro «no pretende ser un congreso convencional, sino un laboratorio abierto de ideas, experiencias y soluciones», con la participación de arquitectos, juristas, promotores, técnicos, médicos, asociaciones pro vivienda, colectivos vecinales, estudiantes y ciudadanía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra en el pantano de Tibi el cadáver del alicantino desaparecido el viernes
  2. 2 Detienen en Alicante a una mujer por fingir ser médico estético y causar lesiones a una paciente tras un tratamiento con ácido hialurónico
  3. 3 Interior reconoce que un policía se extralimitó al causar la muerte de un joven reducido en Elche
  4. 4 Fallece un bañista ahogado en una playa de Guardamar
  5. 5 Alicante elige la mejor coca de mollitas en un día para la historia: un récord de 108 metros
  6. 6 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 19 de octubre en Alicante
  7. 7 La playa de Alicante que desaparece para sobrevivir: el baile de arenas de la Albufereta
  8. 8 Un topo, dos talleres y un desfalco de 50.000 euros: así desangraron a una empresa de repuestos en Benidorm
  9. 9 La red de narcos del puerto de Valencia intentó blanquear dinero en Altea Hills: 900.000 euros en B por una villa
  10. 10 Elche CF-Athletic Club (0-0): Reparto de puntos en un partido marcado por la polémica arbitral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El problema de la vivienda, a debate en Alicante

El problema de la vivienda, a debate en Alicante