El problema de la vivienda, a debate en Alicante El CTAA ha inaugurado 'Sostre', un mes de encuentros con expertos, administraciones y ciudadanía para abordar los retos del sector

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) ha inaugurado este lunes 'Sostre. Foro de vivienda'. La entidad profesional impulsa, junto con Cuatrecasas, un mes de debate sobre el futuro del sector desde diferentes perspectivas.

El presidente del CTAA, Emilio Vicedo, ha abierto el acto destacando que «hablar de vivienda es hablar de justicia social, cohesión urbana y de futuro». Entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre se celebrarán diversas jornadas para analizar los retos actuales y futuros del sector. Las sesiones se desarrollarán en varios puntos de la provincia —Alicante, Dénia, Benissa y Alcoi— y tratarán cuestiones como los cambios en las políticas públicas, la relación entre arquitectura y salud, la nueva arquitectura industrializada o los modelos de vivienda del futuro.

Vicedo ha explicado que con estas jornadas se busca crear un verdadero «foro de vivienda donde reflexionar, debatir y aportar», insistiendo en que la solución al problema habitacional «no depende de ideologías». También ha recordado que desde la arquitectura «hay que escuchar lo que demanda la sociedad» y que Alicante afronta, además, la presión añadida del turismo sobre la vivienda.

1. Sebastián Fernández, secretario autonómico de Vivienda. Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. 2. Carlos de Juan. presidente del Patronato Municipal de la Vivienda 3. María José Peñalver, Representante del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Pablo Miranzo

Por su parte, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha subrayado que «la vivienda es un tema prioritario no solo en la ciudad de Alicante». El edil ha recordado el compromiso del equipo de gobierno por acercar la vivienda a quienes más la necesitan, citando ejemplos como las 15 viviendas para jóvenes en El Portón y San Gabriel, las intergeneracionales de plaza de América y las futuras en Catedrático Soler.

De Juan ha defendido la necesidad de revisar la fiscalidad y avanzar hacia la industrialización del sector. «Debemos colaborar todos para poner sobre la mesa el abanico de posibilidades y mejorar la producción y puesta en el mercado de vivienda lo antes posible», ha señalado. El concejal ha recordado las 1.000 viviendas previstas en la Albufereta, de las cuales 100 serán de protección pública, junto con nuevas promociones en el PAU 5, Lomas de Garbinet y el Parque Central.

Ampliar Cartel del evento.- CTAA

Desde Cuatrecasas, el consejero Sergio Fernández ha manifestado que «como abogados queremos poner nuestro granito de arena para plantear ideas y buscar soluciones».

El secretario autonómico de Vivienda de la Generalitat, Sebastián Fernández de Miralles, ha destacado la importancia de las políticas públicas como el Plan VIVE y la reducción fiscal impulsada por el Consell «para facilitar la adquisición de vivienda». También ha puesto en valor los avales para jóvenes y las inversiones que se están desarrollando en Alicante, en zonas como Miguel Hernández, Garbinet, la Ciudad de la Luz o Rabasa. Sobre este último punto, ha indicado que «permitirá disponer en un tiempo récord de vivienda de alquiler asequible».

Las jornadas se enmarcan en el Festival TAC!, organizado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Fundación ARQUIA y Casa Mediterráneo. El director general de esta última, Andrés Perelló, ha recordado que la ciudadanía exige a los poderes públicos «exprimir al máximo la capacidad para garantizar el derecho a una vivienda digna». «De poco sirve quién gobierna si no se ponen de acuerdo para solucionar el problema de la vivienda», ha advertido.

Desde el CTAA han subrayado que el foro «no pretende ser un congreso convencional, sino un laboratorio abierto de ideas, experiencias y soluciones», con la participación de arquitectos, juristas, promotores, técnicos, médicos, asociaciones pro vivienda, colectivos vecinales, estudiantes y ciudadanía.

