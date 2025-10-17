El CTTA y Cuatrecases organizan un foro sobre la vivienda en Alicante El encuentro tendrá lugar entre el 20 y 23 de octubre en diversas sedes

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTTA) y Cuatrecasas, en el marco del Festival TAC!, organiza estos días en la provincia de Alicante, junto con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; la Fundación Arquia y Casa Mediterráneo, SOSTRE: Foro de la Vivienda. Un espacio de encuentro y diálogo que, durante tres jornadas (del 20 a 23 de octubre), reunirá a voces nacionales e internacionales de primer nivel, junto a representantes de instituciones, asociaciones, colectivos y ciudadanía. Porque la vivienda no es solo un asunto técnico o político: es un tema que nos concierne a todos, en tanto que ciudadanos y protagonistas de la vida urbana.

En España y en toda Europa, los datos son claros y preocupantes: el precio del alquiler ha subido más de un 30% en los últimos años; en ciudades como Madrid, una persona que cobra el salario mínimo debe destinar hasta el 70% de su sueldo para pagar un alquiler; el 17% de la población europea vive en viviendas superpobladas; y una de cada tres personas no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada en invierno. Estamos, por tanto, ante una emergencia habitacional, energética y climática que exige nuevas respuestas.

Nunca antes se habían alineado de manera tan clara las urgencias sociales, la presión ciudadana y la acción institucional. Vivimos, por tanto, un momento histórico que debemos aprovechar para repensar la vivienda como bien común, como infraestructura social y como motor de transformación de nuestras ciudades.

Al mismo tiempo, la vivienda se ha convertido en el centro de las políticas públicas y de la conversación social. Desde la Comisión Europea, se lanza un ambicioso plan de vivienda asequible que marca un cambio de rumbo en las prioridades comunitarias y que cierra la primera etapa el próximo 17 de octubre. El Gobierno de España impulsa un PERTE de industrialización de la vivienda, que busca transformar la manera en la que concebimos, producimos y gestionamos el parque residencial. Y, a nivel autonómico, la Generalitat Valenciana desarrolla el Plan VIVE, con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda asequible en nuestro territorio.

El Foro, según destacan sus impulsores, no pretende ser un congreso convencional, sino un laboratorio abierto de ideas, experiencias y soluciones, donde la diversidad de perspectivas sea la mayor riqueza. Arquitectos, juristas, promotores, técnicos, médicos, asociaciones pro-vivienda, colectivos vecinales, estudiantes y ciudadanos compartirán un mismo espacio de diálogo para buscar caminos posibles hacia un modelo de vivienda más justo, accesible y sostenible.

Este Foro nace con una vocación clara: «ser un punto de inflexión. Una invitación a pensar la vivienda no solo como techo, sino como un derecho básico, un elemento esencial de cohesión social y una herramienta clave para construir un futuro más justo y sostenible. Porque hablar de vivienda hoy es hablar de cómo queremos vivir mañana».

