Villena, segunda ciudad más segura entre los grandes municipios de Alicante La tasa de criminalidad es un 30% menor que la media autonómica

Villena registra una de las tasas de criminalidad más bajas de la provincia.

Ismael Martinez Villena Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:59

Villena se consolida como una de las ciudades más seguras de la provincia y del país. Según los datos del Ministerio del Interior, correspondientes al primer semestre de 2025, el municipio registra un índice de 1,86 delitos por cada 100 habitantes, el segundo más bajo entre las 15 localidades con mayor población en Alicante.

El concejal de Policía Local, Sergio Palao, ha destacado que «las cifras sitúan a Villena como la segunda ciudad más segura de la provincia de Alicante». No obstante, ha advertido sobre la importancia de combatir las percepciones negativas que pueden afectar a la confianza de la ciudadanía y a sectores clave como el comercial, empresarial e industrial.

El edil ha explicado también que el ligero repunte registrado en las últimas semanas se debe a dos sucesos puntuales: una oleada de hurtos de móviles durante un evento musical y una serie de robos en viviendas cometidos por una banda posteriormente desarticulada por la Guardia Civil. «Efectivamente no hay sociedades con delito cero», señala Palao, quien subraya la rápida actuación policial en ambos casos.

El concejal también ha apuntado a la necesidad de mejorar la coordinación entre Policía Local y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de agilizar la formación de agentes por parte del IVASPE, organismo dependiente de la Generalitat.

En comparación con otros municipios, Villena presenta tasas muy inferiores: Torrevieja alcanza los 5,03 delitos por cada 100 habitantes, Alicante 3,69 y Villajoyosa 2,75. Solo Petrer registra un índice mejor que Villena entre las grandes ciudades de la provincia.

En términos relativos, la tasa de criminalidad de Villena es un 30% inferior a la media de la Comunidad Valenciana y un 25% más baja que la estatal, situándose incluso por debajo de las cifras previas a la pandemia de la Covid-19, destaca el Ayuntamiento.