Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Panorámica de Villena A.V.

Villena debate los residuos y el nuevo polígono en el pleno municipal

El convenio con Crea y la urbanización de Casa del Padre serán los puntos clave de la sesión ordinaria de septiembre

Ismael Martinez

Villena

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:24

El Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Villena, convocado para este martes 30 de septiembre a las 8.30 horas en el Salón de Actos de la Policía Local, abordará dos cuestiones de especial relevancia: el convenio con el Consorcio de Residuos Crea y la renuncia a la gestión directa en el área urbanística de Casa del Padre.

En primer lugar, la corporación municipal votará la aprobación del acuerdo con Crea para la remodelación de la planta de tratamiento de residuos de VAERSA, ubicada en el término de Villena. El proyecto contempla inversiones superiores a los 14 millones de euros.

Por otra parte, el Pleno estudiará la renuncia a la gestión directa en Casa del Padre, lo que permitirá a los propietarios impulsar la urbanización de más de 300.000 metros cuadrados destinados a empresas logísticas, centros de datos e industrias tecnológicas.

El orden del día incluye además la cesión de parcelas para la obra de ADIF que eliminará el paso a nivel PK 391/310 de la línea La Encina-Alicante, el cese del servicio de orientación del Gabinete Psicopedagógico Municipal, la fijación de festivos locales para 2026, un reconocimiento extrajudicial de crédito y distintas mociones de los grupos políticos. Entre ellas, la de Vox sobre concienciación en limpieza y recogida de excrementos de animales y la del Partido Popular sobre índices de criminalidad en el municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de Alicante en alerta y en riesgo medio y alto por las tormentas del lunes
  2. 2 Villena y Elda suspenden las clases y la UPV cierra el campus de Alcoy este lunes por la alerta naranja
  3. 3 Fallece un motorista en Jijona en un accidente de tráfico
  4. 4 Climatología de la UA alerta de lluvias «muy fuertes» esta semana por la llegada de los restos del huracán Gabrielle
  5. 5 Tráfico zanja la polémica sobre quién tiene prioridad en el carril bici de la Explanada de Alicante
  6. 6 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  7. 7 El Hércules sigue atascado y el Rico Pérez pide la dimisión de Torrecilla (0-0)
  8. 8 El último gogó de Menphis
  9. 9 La Policía Nacional pilla a dos hombres que falsificaron un cheque bancario de la asociación de padres y madres de un colegio de Crevillent
  10. 10 Elche CF-RC Celta (2-1): André Silva y John alargan la racha del conjunto franjiverde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Villena debate los residuos y el nuevo polígono en el pleno municipal

Villena debate los residuos y el nuevo polígono en el pleno municipal