Villena debate los residuos y el nuevo polígono en el pleno municipal

El Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Villena, convocado para este martes 30 de septiembre a las 8.30 horas en el Salón de Actos de la Policía Local, abordará dos cuestiones de especial relevancia: el convenio con el Consorcio de Residuos Crea y la renuncia a la gestión directa en el área urbanística de Casa del Padre.

En primer lugar, la corporación municipal votará la aprobación del acuerdo con Crea para la remodelación de la planta de tratamiento de residuos de VAERSA, ubicada en el término de Villena. El proyecto contempla inversiones superiores a los 14 millones de euros.

Por otra parte, el Pleno estudiará la renuncia a la gestión directa en Casa del Padre, lo que permitirá a los propietarios impulsar la urbanización de más de 300.000 metros cuadrados destinados a empresas logísticas, centros de datos e industrias tecnológicas.

El orden del día incluye además la cesión de parcelas para la obra de ADIF que eliminará el paso a nivel PK 391/310 de la línea La Encina-Alicante, el cese del servicio de orientación del Gabinete Psicopedagógico Municipal, la fijación de festivos locales para 2026, un reconocimiento extrajudicial de crédito y distintas mociones de los grupos políticos. Entre ellas, la de Vox sobre concienciación en limpieza y recogida de excrementos de animales y la del Partido Popular sobre índices de criminalidad en el municipio.

