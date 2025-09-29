Villena mejora la seguridad vial con el cambio de señales Las actuaciones se enmarcan dentro del plan de mantenimiento y sustitución de los servicios del municipio

En los últimos días el municipio de Villena ha estado llevando a cabo acciones en materia de servicios para mantener y mejorar diferentes espacios urbanos de la ciudad. Entre estas actuaciones destacan las de materia en seguridad vial, aunque también se ha trabajado en algunas calles y el Mercado Municipal.

En cuanto a las reformas del tráfico, destaca la sustitución de señales de tráfico que se encontraban deterioradas, ya que el estado de estas dificultaba su correcta visibilidad. También se han colocado nuevos bolardos en aquellos puntos donde los que había instalados habían resultado dañados, indican fuentes municipales.

Por otra parte, se ha reparado, lijado y pintado la barandilla de la calle Calvario; de esta manera se ha mejorado su seguridad y su aspecto físico. También, en el interior del Mercado Municipal se ha repuesto una pared de azulejos que se había desprendido, lo que, según subraya el Ayuntamiento, garantiza el buen estado de estas instalaciones.

La edil de Servicios, Maite Gandía, ha destacado que este tipo de actuaciones «responden al compromiso del Ayuntamiento de Villena por mantener la ciudad en las mejores condiciones, dando respuesta a las necesidades detectadas en la vía pública y en los edificios municipales».

