Francisco Iniesta subraya el compromiso del Ayuntamiento con la legalidad urbanística y la sostenibilidad. A.V.

Villena refuerza el control urbanístico y frena la construcción de una planta solar sin licencia

El edil Francisco Iniesta anuncia nuevas medidas en movilidad, medio ambiente y parques y jardines

Ismael Martinez

Villena

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:04

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Villena, Francisco Iniesta, ha destacado las últimas actuaciones desarrolladas por su área en materia urbanística, con especial atención a la paralización de una planta fotovoltaica en las inmediaciones de San Bartolomé.

Durante una inspección municipal el pasado 11 de julio, los técnicos detectaron que la obra se encontraba en un estado «bastante avanzado» pese a no contar con licencia aprobada. La empresa únicamente había presentado una declaración responsable para el vallado. Ante esta situación, Urbanismo inició de forma inmediata los trámites para detener la construcción, que se prevé queden resueltos en las próximas semanas.

«No son los plazos que nos hubiesen gustado, ya que el periodo vacacional, las fiestas y la alta carga de trabajo han prolongado los trámites, pero el objetivo es restaurar la legalidad urbanística», señaló Iniesta, quien subrayó el compromiso municipal de «poner orden» en las licencias de plantas solares y garantizar su cumplimiento legal.

En el ámbito de Movilidad, el edil anunció la adjudicación del contrato de actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con un presupuesto de 15.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Además, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el próximo 26 de octubre se celebrará el 'Día sin coche' con charlas y talleres en colaboración con la asociación Villena en Bici. También destacó la consolidación de los entornos escolares seguros, con medidas periódicas de restricción de tráfico alrededor de los centros educativos.

Respecto al área de Medio Ambiente, Iniesta explicó que el 90% de fuentes y bebederos se encuentran actualmente en funcionamiento, tras labores de mantenimiento semanales. Se han habilitado nuevos puntos de bebederos para aves, reparado el riego del parque canino y del entorno del Castillo de la Atalaya, y se están acometiendo desbroces en caminos y espacios municipales que concluirán en octubre.

Por último, en Parques y Jardines, el edil valoró positivamente los vallados de protección instalados en jardineras para preservar la vegetación, así como las intervenciones urgentes en el arbolado de La Encina. Además, adelantó que en breve se licitará el contrato para la esterilización de colonias felinas, con el fin de garantizar su control y bienestar.

