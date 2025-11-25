Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El Archivo Municipal de Villena incrementa su actividad en 2025 con un notable aumento de consultas y préstamos. A.V.

Villena registra un aumento del 228% en los servicios de préstamo y consulta del Archivo Municipal

La actividad archivística alcanza cifras récord en 2025 gracias al interés ciudadano y a la labor técnica del departamento

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Villena

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:47

Comenta

El Archivo Municipal de Villena ha registrado un incremento excepcional de actividad durante 2025, con un aumento del 228 % en los servicios prestados de consulta y préstamo. Desde enero hasta el 14 de noviembre, el departamento ha gestionado 787 servicios, de los cuales 516 han sido solicitudes de particulares y 271 de áreas municipales. Solo en el capítulo de préstamos, el balance alcanza los 175 documentos facilitados a diferentes departamentos y organismos públicos, detallan fuentes del equipo de gobierno.

El director del Archivo Municipal, Francisco García, ha destacado el esfuerzo realizado por el equipo técnico, que debe desplazarse periódicamente hasta las instalaciones de Alicante donde se custodia provisionalmente el fondo documental de Villena, considerado uno de los más valiosos de la Comunitat Valenciana.

García ha subrayado el creciente interés investigador por estos fondos: «La documentación histórica de Villena continúa despertando un enorme interés entre especialistas nacionales e internacionales».

A lo largo de 2025, el Archivo Municipal de Villena ha recibido consultas de 25 investigadores procedentes no solo de España, sino también de Francia, Brasil, Paraguay y Argentina. Asimismo, el fondo villenense ha sido objeto de estudio por parte de investigadores de diversas universidades, como Alicante, Valencia, Burgos y la Politécnica de Cartagena.

García ha señalado que el traslado temporal de la documentación a las instalaciones de la Diputación de Alicante «no ha mermado la calidad ni la continuidad del servicio», y ha mostrado su confianza en el retorno del material una vez concluyan las obras de adecuación de las nuevas dependencias municipales destinadas al Archivo.

