Villena celebrará el encendido navideño con actividades familiares y la inauguración de 'La Fábrica Real de la Navidad'. A.V.

Villena inaugura 'La Fábrica Real de la Navidad' antes del encendido oficial de luces

El Ayuntamiento organiza una tarde festiva con talleres, música, nieve artificial y espacios temáticos para toda la ciudadanía

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Villena

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:18

Villena celebrará el tradicional encendido de luces de Navidad el próximo sábado, 29 de noviembre, a las 19.30 horas, desde la Puerta de Almansa en dirección a la avenida de la Constitución. Este año, el acto llegará acompañado de la primera edición de 'La Fábrica Real de la Navidad', un programa de actividades familiares que comenzará a las 17.30 horas.

El concejal de Fiestas, José Ferri, ha destacado las novedades de esta edición, entre ellas el cambio de ubicación del encendido. «Hemos trasladado el encendido hacia un punto clave como es la Puerta de Almansa. Desde aquí se logra una mejor visión de las luces en la arteria comercial de nuestra ciudad, la avenida de la Constitución. Aunque la iluminación llega a muchos puntos de la ciudad», ha señalado.

Ferri también ha subrayado que este año se han incorporado actividades previas destinadas a dinamizar la tarde festiva. «Queremos invitar a toda la población a inundar las calles y disfrutar de los comercios y servicios de la ciudad», ha afirmado.

La Fábrica Real de la Navidad

El Ayuntamiento ha preparado un conjunto de propuestas que evocan la magia del inicio de la Navidad. Duendes, zancudos, acróbatas y artesanos animarán las calles en un escenario que simula la puesta en marcha de la actividad de la Fábrica Real de la Navidad.

La programación incluirá talleres infantiles, pintacaras y la presencia del Cartero Real, acompañado por un operario de la Fábrica que recorrerá el entorno durante toda la tarde. También habrá varios espacios temáticos para hacerse fotos, como el rincón 'Stitch Navideño' y la 'Bola Navideña', junto a la actuación de un grupo musical en diferentes momentos.

En el instante en que se enciendan las luces de Navidad, el público podrá disfrutar además de un cañón de nieve artificial, que completará la ambientación festiva del inicio de la temporada navideña en Villena.

