Así será la Navidad en Villena

Villena ya prepara su Navidad 2025 y lo hace con un nombre propio. El Ayuntamiento ha anunciado que el artista multidisciplinar Víctor Lucas será el pregonero de la Navidad de Villena 2025, un acto que se celebrará el 13 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura. Tras el pregón, se inaugurará el esperado Belén Monumental, uno de los grandes atractivos navideños del municipio.

Muy emocionado, el artista ha agradecido este nombramiento, que ha descrito como un homenaje a su abuela, Ana Candileja, figura histórica de la Asociación de Belenistas de Villena. «Tengo las raíces muy ancladas a Villena. Espero que el pregón sea un acto bonito, divertido y entrañable», ha afirmado.

Ampliar Presentación del pregonero. AV Quién es Víctor Lucas, el pregonero de la Navidad de Villena 2025 Actor, cantante, compositor y director musical, Víctor Lucas cuenta con una sólida trayectoria en el mundo del espectáculo. Formado en arte dramático, canto, música y piano, ha participado en más de 20 producciones nacionales e internacionales, recibiendo premios y nominaciones en categorías como mejor musical, mejor espectáculo o mejor composición.

El alcalde, Fulgencio Cerdán, ha destacado que este anuncio «es uno de los momentos más especiales del año», un gesto cargado de simbolismo para una ciudad con una tradición belenista profundamente arraigada.

Un Belén Monumental totalmente renovado para 2025

El representante de la Asociación de Belenistas, Pedro Pardo, ha adelantado que el Belén Monumental de Villena 2025 será «totalmente diferente» a los anteriores. La propuesta incluirá escenas tradicionales renovadas y la incorporación de la emblemática figura del Orejón, símbolo de la ciudad.

Además, este año se recuperarán figuras históricas que no se habían expuesto recientemente por su tamaño o temática, y que ahora volverán a mostrarse para el disfrute de vecinos y visitantes. También se mantienen los concursos navideños tradicionales.

Pardo ha confirmado que ya se ha inaugurado el Belén del Mercado Municipal, que crece por tercer año consecutivo y continúa consolidándose como uno de los puntos más visitados de la Navidad en Villena.

La clausura del Belén Monumental está prevista alrededor de la festividad de San Antón. Al coincidir en sábado, permanecerá abierto hasta el domingo para facilitar las visitas.

