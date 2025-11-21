Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Navidad en Villena. AV

Así será la Navidad en Villena

Víctor Lucas dará el pregón el 13 de diciembre en la Casa de la Cultura

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:35

Comenta

Villena ya prepara su Navidad 2025 y lo hace con un nombre propio. El Ayuntamiento ha anunciado que el artista multidisciplinar Víctor Lucas será el pregonero de la Navidad de Villena 2025, un acto que se celebrará el 13 de diciembre, a las 19:00 horas, en la Casa de la Cultura. Tras el pregón, se inaugurará el esperado Belén Monumental, uno de los grandes atractivos navideños del municipio.

Muy emocionado, el artista ha agradecido este nombramiento, que ha descrito como un homenaje a su abuela, Ana Candileja, figura histórica de la Asociación de Belenistas de Villena. «Tengo las raíces muy ancladas a Villena. Espero que el pregón sea un acto bonito, divertido y entrañable», ha afirmado.

Presentación del pregonero. AV

Quién es Víctor Lucas, el pregonero de la Navidad de Villena 2025

Actor, cantante, compositor y director musical, Víctor Lucas cuenta con una sólida trayectoria en el mundo del espectáculo. Formado en arte dramático, canto, música y piano, ha participado en más de 20 producciones nacionales e internacionales, recibiendo premios y nominaciones en categorías como mejor musical, mejor espectáculo o mejor composición.

El alcalde, Fulgencio Cerdán, ha destacado que este anuncio «es uno de los momentos más especiales del año», un gesto cargado de simbolismo para una ciudad con una tradición belenista profundamente arraigada.

Un Belén Monumental totalmente renovado para 2025

El representante de la Asociación de Belenistas, Pedro Pardo, ha adelantado que el Belén Monumental de Villena 2025 será «totalmente diferente» a los anteriores. La propuesta incluirá escenas tradicionales renovadas y la incorporación de la emblemática figura del Orejón, símbolo de la ciudad.

Además, este año se recuperarán figuras históricas que no se habían expuesto recientemente por su tamaño o temática, y que ahora volverán a mostrarse para el disfrute de vecinos y visitantes. También se mantienen los concursos navideños tradicionales.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Pardo ha confirmado que ya se ha inaugurado el Belén del Mercado Municipal, que crece por tercer año consecutivo y continúa consolidándose como uno de los puntos más visitados de la Navidad en Villena.

La clausura del Belén Monumental está prevista alrededor de la festividad de San Antón. Al coincidir en sábado, permanecerá abierto hasta el domingo para facilitar las visitas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche vuelca en un punto de Alicante cuya peligrosidad ya había sido advertida por los vecinos
  2. 2 La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso
  3. 3 Alicante y Valencia estarán conectadas en 50 minutos por Alta Velocidad durante 2027
  4. 4 Desafío de la Cámara de Comercio al Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la nueva sede en Panoramis
  5. 5 Beto Company: «Vamos a ser el Hércules de las cero excusas, hay que mandar siempre»
  6. 6 Cambios en casi 30 paradas del autobús de Alicante: nuevos recorridos y ajustes en varias líneas por una carrera
  7. 7 Detenida en Alicante una gestora que desvió 800.000 euros de los planes de ahorro de una treintena de asegurados: así vació sus cuentas
  8. 8 Choque térmico en Alicante: la provincia pasa de -2,4 grados a doce en apenas 16 kilómetros
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 20 de noviembre en Alicante
  10. 10 Vídeo: los bomberos sofocan el incendio de un barco en un puerto alicantino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Así será la Navidad en Villena

Así será la Navidad en Villena