La Universidad Permanente de la UA en Villena abre la matrícula del curso 'Ciudades de Película'

La Universidad Permanente de la UA en Villena abre la inscripción del curso 'Ciudades de Película', que comenzará el 12 de enero.

La Universidad Permanente de la UA en Villena mantiene abierto el plazo de inscripción para el curso 'Ciudades de Película', una propuesta formativa dirigida a quienes disfrutan del cine, los viajes y el descubrimiento de nuevas ciudades a través de obras cinematográficas. La formación comenzará el próximo 12 de enero.

Con una duración de 40 horas lectivas, el curso se impartirá los lunes y miércoles, de 17:00 a 20:00 horas, bajo la dirección del profesor de Geografía José Ramón Valero y del catedrático de Geografía Humana Antonio Martínez Puche.

'Ciudades de Película' invita a observar y reflexionar sobre algunas de las grandes ciudades del mundo a través de su representación cinematográfica: desde Nueva York, Roma o París hasta Londres, Berlín, La Habana y diversas localizaciones españolas como Madrid, Barcelona o enclaves alicantinos que han formado parte de rodajes destacados. A partir de fragmentos de películas emblemáticas (y otras menos recordadas), el curso ofrece una mirada renovada sobre espacios urbanos cuya imagen cultural ha sido moldeada por el séptimo arte.

La directora de la Sede Universitaria, Esther Perales, ha puesto como ejemplo «la sorprendente ciudad de Matera, en la región italiana de Basilicata, declarada Patrimonio Mundial. ¿Una extraña ciudad? Lo es, sin duda. Parece estar construida al revés que las demás, pero casi ningún visitante la olvida nunca». Perales ha recordado que Matera, célebre por su estructura troglodita, ha sido escenario de rodajes tan reconocidos como «La Pasión de Cristo» de Mel Gibson o «Cristo se paró en Éboli» de Francesco Rosi.

'Ciudades de Película' propone así un viaje cultural y cinematográfico que combina historia, urbanismo, arte, memoria colectiva y reflexión crítica sobre la construcción visual de las ciudades. Una oportunidad para comprender cómo el cine transforma, reinterpreta y difunde imaginarios urbanos que influyen en nuestra forma de concebir y desear los destinos del mundo.

