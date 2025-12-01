Villena refuerza la limpieza viaria y amplía la recogida de residuos con la nueva contrata de Fobesa El contrato, con una inversión de 34,2 millones, incorpora brigadas específicas, maquinaria renovada, servicio diario de recogida y retirada de restos de poda

La nueva contrata de limpieza de Villena incorpora maquinaria renovada y brigadas reforzadas para mejorar el servicio en todo el municipio.

Ismael Martínez Villena Lunes, 1 de diciembre 2025

El concejal de RSU y Limpieza Viaria de Villena, Sergio Palao, ha detallado este 1 de diciembre las mejoras asociadas a la nueva contrata de recogida de residuos domésticos y limpieza viaria, adjudicada a la empresa Fobesa para los próximos diez años. El servicio, dotado con una inversión municipal de 34,2 millones de euros, supone (según el edil) un coste similar al actual, pero con «mejoras muy significativas» en calidad, alcance y recursos operativos, especialmente en el área de limpieza viaria.

Una de las principales novedades es la reorganización del municipio en 13 áreas de limpieza, incorporando por primera vez La Zafra junto al resto de pedanías y barrios. Para cubrir esta estructura, la empresa destinará maquinaria completamente renovada, entre la que se incluyen baldeadoras, hidrolimpiadoras, fregadoras de pavimentos, sopladoras eléctricas, desbrozadoras y carritos de limpieza asistidos eléctricamente. Buena parte de estos equipos será eléctrica para reducir el ruido y las molestias vecinales.

La limpieza viaria contará con un servicio específico seis tardes a la semana, centrado en zonas comerciales, parques, jardines y espacios con alto tránsito. Además, la contrata incorpora una bolsa extraordinaria de 90.000 euros en horas de refuerzo, destinada a atender necesidades puntuales como fiestas, eventos o situaciones que requieran actuaciones especiales.

El servicio también prevé una dotación específica para áreas verdes y zonas infantiles, equipada con vehículo propio, así como la instalación de 500 nuevas papeleras y la reposición anual de otras 50 en caso de deterioro.

Recogida de residuos domésticos

El área de RSU introduce mejoras relevantes en la recogida de residuos. El servicio pasa a ser diario, incrementando en un día la frecuencia actual, mientras que la recogida en el diseminado sube a cuatro días semanales, ampliándose a cinco durante julio, agosto y septiembre. Fobesa habilitará también 10 áreas de emergencia en el diseminado, de entre 20 y 30 m², accesibles mediante código o tarjeta individual.

La contrata obliga a la renovación completa de todos los contenedores, excepto los de vidrio, gestionados por Ecovidrio. Cada unidad contará con una limpieza mensual, que se duplicará en los meses de verano. Además, se eliminarán los contenedores soterrados, sustituyéndolos por nuevas islas de contenedores en superficie.

Como novedad, se crea un servicio específico de recogida de restos de poda, que se realizará dos veces por semana previa petición del usuario. También se amplía la retirada de enseres: pasa de dos a tres días semanales, igualmente bajo solicitud previa.

Con estas mejoras, Villena incorpora una estructura de limpieza y gestión de residuos más completa, moderna y ajustada a las necesidades de la ciudadanía, reforzando la atención tanto en el casco urbano como en el diseminado.