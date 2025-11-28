El Teatro Chapí de Villena celebra su centenario con un cupón especial de la ONCE Un sorteo nacional difundirá la imagen del emblemático espacio escénico villenense en 5,5 millones de boletos el próximo 6 de diciembre

El alcalde, representantes de la ONCE y del Teatro Chapí presentan el cupón conmemorativo por el centenario del espacio escénico.

Ismael Martínez Villena Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:52

El Teatro Chapí de Villena conmemora su centenario con la emisión de un cupón conmemorativo de la ONCE, cuyo sorteo se celebrará el 6 de diciembre. En total, se distribuirán cinco millones y medio de cupones por todo el país, una acción que llevará la imagen del histórico espacio escénico de Villena a miles de hogares. La presentación oficial del cupón contó con la presencia del alcalde, Fulgencio José Cerdán; la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina; el director del Teatro Chapí, Paco Flor; y la concejala de Cultura, María Server.

Durante 2024, el Teatro Chapí registró más de 22.000 espectadores en 55 representaciones, consolidándose como uno de los escenarios más activos de la Comunidad Valenciana. Su historia se remonta a diciembre de 1925, cuando abrió sus puertas en homenaje al compositor villenense Ruperto Chapí, tras más de una década de trabajos impulsados por la junta creada en 1914 por Salvador Amorós Martínez.

El edificio, que había permanecido años en estado de abandono, fue sometido a una profunda restauración antes de reabrir al público el 24 de abril de 1999. Desde entonces, el teatro ha recuperado su actividad cultural con una programación estable y diversa.

Arquitectónicamente, el Teatro Chapí destaca por la combinación de estilos, con elementos neoárabes y medievales, arcos de herradura, columnas nazaríes y un evidente carácter orientalista. Las fachadas laterales y la caja escénica conservan la esencia del proyecto original, mientras que el interior mantiene la belleza de su estructura primitiva, enriquecida en la última rehabilitación con una ornamentación que reproduce el esplendor de sus primeros años.

Actualmente, el teatro dispone de un aforo de 864 localidades distribuidas entre patio de butacas, primer piso y anfiteatro. Además, cuenta con cafetería, camerinos, salas de ensayo y un amplio foso de orquesta que lo convierten en un espacio preparado para acoger espectáculos de primer nivel.

La figura de Ruperto Chapí, nacido en Villena en 1851, está íntimamente ligada a la identidad del teatro. Niño prodigio, dirigió su primera banda con apenas 12 años y llegó a convertirse en uno de los grandes compositores españoles, autor de zarzuelas tan conocidas como La Revoltosa, La Bruja o La Tempestad, y óperas como Margarita la Tornera.