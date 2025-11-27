Villena imparte educación vial a 150 familias en su circuito cerrado El epicentro de la actividad ha sido la Plaza Plurifuncional del municipio durante los fines de semana de noviembre

Más de a 150 familias han disfrutado del circuito cerrado del Parque de Educación Vial instalado en la Plaza Plurifuncional de Villena que ha estado operativo durante los fines de semana de noviembre. La iniciativa de la Concejalía de Movilidad Urbana y la Policía Local de Villena ha permitido concienciar entre los más pequeños sobre las normas básicas de circulación y profundizar en conceptos de primeros auxilios.

Esta iniciativa, según ha comentado el edil de Movilidad Urbana, Francisco Iniesta, supone ampliar la formación en Educación Vial que la Policía Local ofrece en los centros educativos con un formato más práctico y lúdico.

Ampliar La iniciativa ha sido puesta en marcha por la Concejalía de Movilidad Urbana y la Policía Local de Villena. TA

Para Iniesta, además de avanzar en materia de seguridad vial, conocimiento de las normas de circulación y de respeto al resto de agentes que interactúan en una vía pública, este tipo de iniciativas también fomenta el uso de la bicicleta y de otros vehículos no contaminantes.

A lo largo de estas sesiones, los responsables de Policía Local sortearon un obsequio entre todos y todas las participantes de cada día. Las personas premiadas podrán retirar su regalo a partir del próximo 1 de diciembre en las oficinas de la Policía Local de Villena.

Los galardonados son Judith Amorós San Juan (15 de noviembre), Bruno Hernández García (16 de noviembre), Naira Delgado San Juan (22 de noviembre), Hugo Rivera Pérez y Lara Bañón Molina (23 de noviembre).