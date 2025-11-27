Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Alicante advierte: los conciertos en Multiespacio Rabasa podrían no celebrarse
Circuito de educación vial instalado en la plaza de toros de Villena. TA

Villena imparte educación vial a 150 familias en su circuito cerrado

El epicentro de la actividad ha sido la Plaza Plurifuncional del municipio durante los fines de semana de noviembre

P.S.

Villena

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Más de a 150 familias han disfrutado del circuito cerrado del Parque de Educación Vial instalado en la Plaza Plurifuncional de Villena que ha estado operativo durante los fines de semana de noviembre. La iniciativa de la Concejalía de Movilidad Urbana y la Policía Local de Villena ha permitido concienciar entre los más pequeños sobre las normas básicas de circulación y profundizar en conceptos de primeros auxilios.

Esta iniciativa, según ha comentado el edil de Movilidad Urbana, Francisco Iniesta, supone ampliar la formación en Educación Vial que la Policía Local ofrece en los centros educativos con un formato más práctico y lúdico.

La iniciativa ha sido puesta en marcha por la Concejalía de Movilidad Urbana y la Policía Local de Villena. TA

Para Iniesta, además de avanzar en materia de seguridad vial, conocimiento de las normas de circulación y de respeto al resto de agentes que interactúan en una vía pública, este tipo de iniciativas también fomenta el uso de la bicicleta y de otros vehículos no contaminantes.

A lo largo de estas sesiones, los responsables de Policía Local sortearon un obsequio entre todos y todas las participantes de cada día. Las personas premiadas podrán retirar su regalo a partir del próximo 1 de diciembre en las oficinas de la Policía Local de Villena.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los galardonados son Judith Amorós San Juan (15 de noviembre), Bruno Hernández García (16 de noviembre), Naira Delgado San Juan (22 de noviembre), Hugo Rivera Pérez y Lara Bañón Molina (23 de noviembre).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arranca la contratación para construir 220 nuevas viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante
  2. 2 Estos son los festivos locales en Alicante del calendario laboral 2026
  3. 3 Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos son los restaurantes Michelin a buen precio
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Alicante ya tiene nuevo vecino: Papá Noel aterriza y monta su casa más mágica
  6. 6 Persecución en el centro de Alicante: echa a correr tras asaltar a una mujer y deja por el camino un rastro de billetes
  7. 7 Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios
  8. 8 Esta es la mejor tapa de las tabernas de Alicante
  9. 9 Estudiantes y docentes de la EASDA se manifiestan para pedir la reubicación del centro
  10. 10 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Villena imparte educación vial a 150 familias en su circuito cerrado

Villena imparte educación vial a 150 familias en su circuito cerrado