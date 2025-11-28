Villena investiga la destrucción de restos íberos en el yacimiento que dio origen a la ciudad Los daños pudieron tener lugar durante las obras de construcción del Centro de Mayores en 2010

El Ayuntamiento de Villena está investigando la destrucción de restos íberos del siglo IV antes de Cristo, producida en el yacimiento que podría representar el origen de la ciudad. La hipótesis que baraja el consistorio es que estos daños se produjeron durante las obras de construcción del Centro de Mayores en 2010.

El concejal de Obras, Javier Martínez, ha mostrado públicamente los informes técnicos de 2009, que al parecer «no fueron escuchados por el equipo de gobierno municipal de aquel momento». Este documento ha salido a la luz con motivo de las catas de la parcela municipal de la Plaza Mayor realizadas en la pasada primavera, pendiente de edificar.

Martínez ha mostrado la fotografía en la que se recogen los vestigios del origen de la ciudad encontrados en las excavaciones de 2010, previas a la construcción de un inmueble municipal donde antes se encontraba el Hotel Alicante.

Pruebas fotográficas

«Esto que veis aquí es la fotografía que se tomó durante los trabajos arqueológicos de la construcción del actual Centro de Mayores, en el antiguo emplazamiento del Hotel Alicante. Durante las labores que estamos realizando de arqueología en el solar de la Plaza Mayor, nos encontramos con un documento de 2009 con conclusiones que relataban la importancia de este hallazgo, del que no se dio información a la ciudadanía por parte del gobierno municipal de aquel momento».

El edil ha afirmado que, a pesar de que «los técnicos del museo, ante esos hallazgos, aconsejaron que se integrasen estos restos dentro del edificio, no se hizo porque hubiera supuesto un retraso en las obras y no hubieran podido inaugurarlo antes de las elecciones de 2011». Martínez aventuró que la construcción de los sótanos del Centro de Mayores podría haber destruido para siempre los restos históricos.

El edil ha señalado que «integrar este tipo de patrimonio es algo que se suele hacer con hallazgos de interés arqueológico», como puede ser el primer asentamiento íbero de Villena. A modo de ejemplo, Martínez ha recordado que en las últimas obras de urbanización del casco histórico se encontraron restos de la muralla medieval de la ciudad, que fueron catalogados, protegidos y luego puestos en valor a través de unas obras en superficie que explican su recorrido y el sentido de la estructura defensiva.

