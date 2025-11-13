Villena recogerá la poda doméstica en las viviendas ubicadas en el campo El servicio se prestará el tercer y cuarto lunes de cada mes

Todo Alicante Alicante Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:08 Comenta Compartir

Villena contará muy pronto con un nuevo servicio de recogida de residuos que beneficiará especialmente a quienes vivien en el campo. La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha esta nueva prestación para los restos vegetales de las tareas de jardinería doméstica para atender a las viviendas del diseminado.

Así, durante noviembre y diciembre, el tercer y cuarto lunes de cada mes se podrán dejar junto a los contenedores el material vegetal sobrante. El edil de Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha comentado que este servicio pretende evitar la quema de residuos, ayudar a deshacerse de los restos de las tareas domésticas y avanzar en el cuidado del medio ambiente. El concejal ha recordado que este servicio se ha incluido en el futuro contrato de retirada de residuos urbanos.

Los vecinos que residan en el ámbito rural tendrán que depositar los restos de jardinería (hojas, pequeñas ramas, restos de césped,…) junto a los contenedores, en bolsas cerradas de 100 litros de capacidad. En el caso de troncos y ramas, éstas no podrán superar el metro de longitud y deberá organizarse en haces o gavillas.

Los días de servicio de lo que resta de mes, según comentó Iniesta, son los domingos 16 y 23 de noviembre; y el 14 y 21 de diciembre. Deberán depositarse en su punto de recogida a partir de las 20.00 horas.

Iniesta pidió la colaboración ciudadana para cumplir con el servicio y recordó que todos los residuos de jardinería generados en las viviendas también pueden depositarse en los ecoparques móviles de los sábados y domingos o en los ecoparques fijos del Consorcio Crea.