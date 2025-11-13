Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Poda de árboles. TA

Villena recogerá la poda doméstica en las viviendas ubicadas en el campo

El servicio se prestará el tercer y cuarto lunes de cada mes

Todo Alicante

Todo Alicante

Alicante

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

Villena contará muy pronto con un nuevo servicio de recogida de residuos que beneficiará especialmente a quienes vivien en el campo. La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha esta nueva prestación para los restos vegetales de las tareas de jardinería doméstica para atender a las viviendas del diseminado.

Así, durante noviembre y diciembre, el tercer y cuarto lunes de cada mes se podrán dejar junto a los contenedores el material vegetal sobrante. El edil de Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha comentado que este servicio pretende evitar la quema de residuos, ayudar a deshacerse de los restos de las tareas domésticas y avanzar en el cuidado del medio ambiente. El concejal ha recordado que este servicio se ha incluido en el futuro contrato de retirada de residuos urbanos.

Los vecinos que residan en el ámbito rural tendrán que depositar los restos de jardinería (hojas, pequeñas ramas, restos de césped,…) junto a los contenedores, en bolsas cerradas de 100 litros de capacidad. En el caso de troncos y ramas, éstas no podrán superar el metro de longitud y deberá organizarse en haces o gavillas.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Los días de servicio de lo que resta de mes, según comentó Iniesta, son los domingos 16 y 23 de noviembre; y el 14 y 21 de diciembre. Deberán depositarse en su punto de recogida a partir de las 20.00 horas.

Iniesta pidió la colaboración ciudadana para cumplir con el servicio y recordó que todos los residuos de jardinería generados en las viviendas también pueden depositarse en los ecoparques móviles de los sábados y domingos o en los ecoparques fijos del Consorcio Crea.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de la playa de San Juan de Alicante piden un cartel al estilo de Hollywood
  2. 2 Locura total por ver a Argentina entrenar en Elche: agotadas las 20.000 invitaciones
  3. 3 Un incendio en el Hospital Comarcal de la Marina Baixa obliga a confinar pacientes y personal sanitario
  4. 4 Cuenta atrás para la Feria de Navidad de Alicante: fechas y horarios
  5. 5 Crece la delincuencia en Alicante: 10.000 delitos y 5.000 condenados más que hace una década
  6. 6 Austrian Airlines vuelve dos décadas después al aeropuerto de Alicante-Elche con una nueva ruta a Europa central
  7. 7 El mercadillo de Babel, en Alicante, cambia de calles por las obras del nuevo parking municipal
  8. 8 Un accidente en la A-7 provoca retenciones kilométricas en dirección a Alicante
  9. 9 El Hércules hace oficial el fichaje de Puch pero no sabe cuándo podrá jugar
  10. 10 La hoguera Ángeles-Felipe Bergé celebra el primer gran mercadillo solidario de la Navidad en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Villena recogerá la poda doméstica en las viviendas ubicadas en el campo

Villena recogerá la poda doméstica en las viviendas ubicadas en el campo