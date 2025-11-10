Villena rebaja el pago medio a proveedores a menos de 30 días Hasta el tercer trimestre del 2025, el periodo medio de pago a proveedores superaba los 60 días debido a un problema técnico: las certificaciones del Plan Edificant

El Ayuntamiento de Villena ha logrado rebajar su proceso de pago a proveedores a menos de 30 días durante el tercer trimestre de este año, hasta situarse en 29,69 días, según el informe de tesorería municipal.

De esta manera, el municipio alicantino «se sitúa en la senda de lo que establece la norma», según ha explicado el concejal de Hacienda, Juan José Olivares, quien también ha destacado que hay cuestiones que «estamos pendientes de resolver y que tienen que ver con las dinámicas de trabajo y la disponibilidad de trabajadores municipales».

El responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Villena ha explicado que, hasta este trimestre, el periodo medio de pago a proveedores superaba los 60 días debido a un problema técnico: las certificaciones del Plan Edificant, cuya gestión corresponde a la Conselleria, se contabilizaban como pagos del propio Ayuntamiento, lo que incrementaba artificialmente la media. Solventada esta incidencia, Villena vuelve a situarse por debajo del plazo de pago establecido por la ley.

De hecho, Olivares ha señalado que en estos momentos «la situación municipal se encuentra normalizada en el abono de facturas, con un Ayuntamiento con deuda cero y una importante bolsa financiera gracias a los remanentes. Y todo ello a pesar de los requerimientos y documentación burocrática a la que debemos responder, a diario».

Desde la Concejalía de Hacienda se ha manifestado la dificultad de fiscalización ante el volumen de actividad, el gran número de expedientes que corresponde a las licitaciones, obras, actividades y proyectos que –en algunos casos– registran cierto retraso que obedece a las sucesivas comunicaciones con los interesados.

No obstante, el edil ha reconcodio que el Ayuntamiento tiene que ajustar algunas cuestiones concretas que son mejorables que corresponde a algunos organismos autónomos, dependientes del Consistorio, pero con actividad independiente. «Tenemos el ejemplo del Patronato del Conservatorio de Música, que presenta en este periodo una media de pago a proveedores excelente, de 22,36 días, pero en otros casos debemos seguir mejorando», ha explicado.

