Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea de Villena. Turismo de Villena

Villena rebaja el pago medio a proveedores a menos de 30 días

Hasta el tercer trimestre del 2025, el periodo medio de pago a proveedores superaba los 60 días debido a un problema técnico: las certificaciones del Plan Edificant

M.H.

Villena

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:35

Comenta

El Ayuntamiento de Villena ha logrado rebajar su proceso de pago a proveedores a menos de 30 días durante el tercer trimestre de este año, hasta situarse en 29,69 días, según el informe de tesorería municipal.

De esta manera, el municipio alicantino «se sitúa en la senda de lo que establece la norma», según ha explicado el concejal de Hacienda, Juan José Olivares, quien también ha destacado que hay cuestiones que «estamos pendientes de resolver y que tienen que ver con las dinámicas de trabajo y la disponibilidad de trabajadores municipales».

El responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Villena ha explicado que, hasta este trimestre, el periodo medio de pago a proveedores superaba los 60 días debido a un problema técnico: las certificaciones del Plan Edificant, cuya gestión corresponde a la Conselleria, se contabilizaban como pagos del propio Ayuntamiento, lo que incrementaba artificialmente la media. Solventada esta incidencia, Villena vuelve a situarse por debajo del plazo de pago establecido por la ley.

De hecho, Olivares ha señalado que en estos momentos «la situación municipal se encuentra normalizada en el abono de facturas, con un Ayuntamiento con deuda cero y una importante bolsa financiera gracias a los remanentes. Y todo ello a pesar de los requerimientos y documentación burocrática a la que debemos responder, a diario».

Desde la Concejalía de Hacienda se ha manifestado la dificultad de fiscalización ante el volumen de actividad, el gran número de expedientes que corresponde a las licitaciones, obras, actividades y proyectos que –en algunos casos– registran cierto retraso que obedece a las sucesivas comunicaciones con los interesados.

No obstante, el edil ha reconcodio que el Ayuntamiento tiene que ajustar algunas cuestiones concretas que son mejorables que corresponde a algunos organismos autónomos, dependientes del Consistorio, pero con actividad independiente. «Tenemos el ejemplo del Patronato del Conservatorio de Música, que presenta en este periodo una media de pago a proveedores excelente, de 22,36 días, pero en otros casos debemos seguir mejorando», ha explicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos reducen a un ladrón tras robar una cadena de oro en pleno centro de Alicante
  2. 2 Detenida en Alicante una madre acusada de causar lesiones oculares a su hijo de dos años
  3. 3 Un rescate que sale caro en Benitatxell
  4. 4 Intervienen una narcolancha en una cala paradisíaca de Alicante con 4.200 kilos de hachís
  5. 5 La Argentina de Messi se instala en la provincia de Alicante
  6. 6 Papelería Eutimio: 90 años de historia en el corazón de Alicante
  7. 7 Tres hombres ingresan en prisión por el secuestro y la violación de una mujer en Alicante
  8. 8 Las cinco noticias más destacadas de este domingo 9 de noviembre en Alicante
  9. 9 Persecución de película en Orihuela: dos traficantes lanzan un kilo de hachís por la ventanilla al huir de la Guardia Civil
  10. 10 Carlos Mazón comparece en Les Corts sobre la dana: turnos, réplicas y límite de tiempo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Villena rebaja el pago medio a proveedores a menos de 30 días

Villena rebaja el pago medio a proveedores a menos de 30 días