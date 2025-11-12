Villena acoge el II Encuentro Profesional sobre Empleo y Salud Mental para fomentar la inclusión laboral La jornada reunirá a empresas, administración y entidades sociales para impulsar oportunidades a personas con discapacidad o diagnósticos mentales

El Gabinete de Promoción y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villena y la Fundación Red Sanamente celebrarán este viernes, 14 de noviembre, el II Encuentro Profesional sobre Gestión de Personas, Empleo y Salud Mental, bajo el lema 'Éxito'. La cita tendrá lugar en el Espacio Joven y busca conectar a empresas con demandantes de empleo que encuentran mayores barreras de acceso al mercado laboral, como personas con discapacidad o con diagnósticos de enfermedad mental.

La iniciativa, impulsada por el Servicio de Integración Laboral de Red Sanamente con el apoyo del Ayuntamiento de Villena, combina talleres, charlas y mesas colaborativas para promover la empleabilidad y la inclusión laboral.

La concejala de Empleo y Desarrollo Económico, Paula García, ha destacado que «en muchas ocasiones hay una desconexión entre las empresas que tienen puestos sin cubrir y las personas que buscan trabajo». Además, ha animado a las compañías a participar en el encuentro y a «apostar por equipos diversos capaces de asumir tareas y responsabilidades con éxito».

Por su parte, el coordinador del Servicio de Integración Laboral de la Fundación Red Sanamente, Alejandro Juan, ha subrayado la importancia de crear «espacios en el mercado laboral para personas con discapacidad o problemas de salud mental», y ha recordado que «un empleo es mucho más que una fuente de ingresos: significa dignidad, autonomía y pertenencia».

El programa del encuentro incluye la sesión Innochallenger, que fomentará el diálogo entre empresas, administración, entidades de empleo, asociaciones y trabajadores. Además, el experto en recursos humanos Lucio Fernández ofrecerá la ponencia 'Rentabilidad con alma', en la que explicará cómo la diversidad en las plantillas mejora la cohesión y el rendimiento empresarial.

Durante la jornada se presentará también la aplicación 'Éxito', una herramienta desarrollada por la Fundación Red Sanamente para gestionar ofertas de empleo y conectar de forma directa a empresas con candidatos.

Alejandro Juan ha invitado al tejido empresarial a implicarse en este tipo de iniciativas, especialmente a las pymes, y ha recalcado que «participar en proyectos de inclusión no solo no compromete la rentabilidad, sino que la refuerza, aportando valor social y humano a las empresas».