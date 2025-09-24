Villena presenta un área industrial destinada a la logística de datos La culminación del proyecto será en dos años y pretende ser la base de empresas tecnológicas y operadores logísticos

Inés Rosique Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:06

El Ayuntamiento de Villena junto con la promotora del área industrial Casa del Padre han avanzado este martes los pasos a seguir sobre el Campus Logístico de Datos de Villena. En total son 332.000 metros cuadrados que estarán destinados a operadores de centros de datos, empresas tecnológicas y operadores logísticos.

Con este nuevo proyecto se refuerza el plan de Nodo Logístico Levante Interior que ha impulsado el Consistorio dentro de la red ferroviaria del Corredor del Mediterráneo. Según la promotora, las obras iniciarán durante las próximas semanas con la urbanización de los terrenos, y también prevén que hayan culminado en el plazo de dos años.

El abogado representante de la promotora L14 REIS, Javier Nicolás, ha señalado que «Villena ofrece oportunidades muy interesantes en el desarrollo de nuevas iniciativas urbanísticas vinculadas a su posición estratégica, a la futura conexión con el Corredor Mediterráneo y a la propuesta de futuro que supone la implantación de un Puerto Seco, un nodo logístico vinculado a la red transeuropea de ferrocarril».

Nicolás avanzó que «cada semana se está recibiendo interés por parte de operadores de data centers que solicitan información sobre esta nueva iniciativa en Villena». «Vemos que vamos avanzando a nivel urbanístico a buen ritmo y mucho interés por los principales actores del sector. Este es el valor añadido del municipio de Villena», ha concluido.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Fulgencio Cerdán, ha calificado de «buena noticia» el inicio de este proyecto que supone «el desarrollo de nuevo suelo industrial en el polígono Casa del Padre». «Esta zona ya tiene la calificación adecuada que permite la implementación inmediata de un campus logístico y de datos».

Cerdán explicó que el propietario actual del 100% del suelo industrial, es el mismo Grupo promotor L14Reis, quien solicitó al consistorio que desistiera de la gestión directa para atribuir en exclusiva la categoría de agente urbanizador.

Esta decisión será tomada en el próximo pleno ordinario, que se celebrará el 30 de septiembre, con el ánimo de facilitar al máximo el desarrollo de esta zona ubicada en la carretera de Caudete. El alcalde se alegró que este grupo inversor se «fijara en Villena para este tipo de actuaciones porque confirma que estamos en un sitio ideal para implantar empresas logísticas y centros de datos».

Un gran solar con diferentes usos

En este sentido, el edil de Industria, Javier Martínez, expone que «la actual catalogación de suelo industrial agilizará mucho los plazos para el proceso de urbanización y comercialización de las parcelas, que se caracterizan por sus dimensiones». El gran parcelario es una de las demandas que reclaman determinados sectores como el logístico o los centros de datos. La nueva estructura permitirá una parcela principal de 80.000 metros cuadrados y la creación de otras más pequeñas destinadas a empresas afines o auxiliares.

Martínez ha comentado que Villena se encuentra en «un espacio con características únicas, puesto que reunimos condiciones idóneas para la ubicación de data centers, ya que la infraestructura principal de fibra óptica pasa por nuestro término municipal y esas conexiones e infraestructura logística también se da en cuanto a la red».

