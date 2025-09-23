El FIC de Villena, hasta ahora anual, pasará a celebrarse cada dos años La séptima edición del festival se celebrará entre los días 2 y 5 de octubre con el fondo común de reflexionar sobre la identidad

Villena vuelve a convertirse en el municipio predilecto del arte de vanguardia y las manifestaciones artísticas de ruptura con una nueva edición del festival Frente de Iniciativas Contemporáneas (FIC). Esta séptima edición comenzará el 2 de octubre y se alargará hasta el 5, el director, José Ayelo, ha anunciado también que esta será la última edición de carácter anual y que, a partir de ahora, se convertirá en bienal.

El motivo de este cambio es «aglutinar las nuevas experiencias creativas, que requieren tiempo para su maduración y permite una mayor planificación de las obras y artistas seleccionados en función de su impacto en el sector», según ha declarado Ayelo. La concejala de Cultura, María Server, ha puesto en valor esta edición de «consolidación que dará paso a un formato más estable y de maduración del proyecto, uno de los pocos que se centran en las artes de vanguardia en la Comunidad Valenciana».

En la séptima edición que comenzará la próxima semana, el fondo compartido por todos los artistas en la reflexión sobre la identidad, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Esta expresión que se dará a través de vanguardias también abordará el dinamismo en el tiempo de lo que somos con su paso y la posibilidad de su transformación.

Con este concepto arrancará el festival el jueves 2 de octubre, con la actuación de 'Feriantes', una producción de El Patio Teatro y Centro Dramático Nacional, una obra que ha merecido el premio Espectáculo Teatro Documental 2025 en la Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (FETE). A partir de este arranque se desplegará toda la oferta de exposiciones, talleres, vídeo, fotografía y música en esta cita donde Villena recoge lo más innovador del panorama actual.

Este FIC se celebrará en la Casa de la Cultura, en la Ermita de San Antón, la Plaza de Santiago y el propio MUVI. Uno de los tres comisarios artísticos del FIC, Andrés Leal ha destacado la presencia de personalidades de gran nivel, y la participación de los creadores locales más reputados y con mayor proyección. Esta mezcla, desde su punto de vista, «es parte de la riqueza del FIC, que muestra tendencias futuras en diferentes disciplinas artísticas».

El mismo día que se estrena Patio Teatro lo hará también el Colectivo Transverso con la obra 'Transparente'. Después de las actuaciones cerrará la primera jornada la el concierto de jazz de Luise Knobil.

El 3 de octubre se celebra el Taller Audiovisual por Los Voluble que convierte la pantalla en una manifestación artística fruto de sus interesantes remezclas. Por su parte, Colectivo Nerval ofrecerá su perfomance 'Antes todo era campo'; y de nuevo se cierra por la noche con la actuación musical de Helen Helen, que invita al público a «una pura combustión, una mezcla inusual y arrebatadora que incendia cualquier escenario desde el arranque».

La última jornada, el domingo 5 de octubre, ofrece al público el happening urbano 'Chaforrineando' por El Portal Amalio Gran, que reflexiona sobre los modelos urbanísticos aplicados sobre espacios patrimoniales. Para los más pequeños, el FIC programa una sesión de teatro infantil con 'Prometeo', de la Factoría Señor Serrano.

A estas sesiones se suman las exposiciones de Sergi Hernández Carretero, 'Kinesofos', una instalación interactiva sobre movimiento y percepción; Ana Spoon con su instalación textil sobre el miedo y la memoria; Lisa Gingles, que crea máscaras de animales como metáfora de identidad; Luis Macías, una instalación lumínica y cinemática bajo el título de 'Cinema Solar', y el videoarte internacional de manos Doopiidoo, Ellen Sheidlin, Ras Alhague, Lucas Zanotto, José Cruzio y BIF. A esta programación se suma los talleres de Los Voluble con 'Political Remix Video y Live Cinema' y por Nomad Studio sobre la 'Fotografía como herramienta autobiográfica y comunitaria'.

