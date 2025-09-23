Villena y la Cámara de Comercio refuerzan el vivero de empresas del municipio Con motivo del 20 aniversario del centro logístico ambas instituciones han suscrito un acuerdo para consolidarlo

Inés Rosique Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 12:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villena y la Cámara de Comercio de Alicante han renovado su compromiso con el impulso empresarial mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración. El acuerdo, rubricado por el alcalde del municipio, Fulgencio Cerdán, y el presidente de la Cámara, Carlos Baño, busca consolidar el Vivero de Empresas de Villena como referente en innovación y emprendimiento en la comarca del Alt Vinalopó.

Este centro, que celebra sus 20 años de funcionamiento, se ha convertido en un espacio clave para la creación y consolidación de proyectos empresariales. La efeméride ha servido como punto de partida para reforzar la colaboración entre ambas instituciones, que apuestan por ampliar la oferta de servicios, la formación especializada y la organización de actividades de impacto en el tejido económico local.

El convenio contempla una inversión destinada a modernizar las instalaciones del Vivero, incluyendo la renovación de mobiliario y la adecuación de diferentes espacios. Además, el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de las zonas ajardinadas mediante programas mixtos de empleo y formación. También se ha previsto intensificar el asesoramiento presencial a emprendedores y promotores de proyectos, ofreciendo atención varios días a la semana. El objetivo es reforzar el papel del Vivero como centro de orientación, acompañamiento y seguimiento de iniciativas empresariales.

Durante el acto de firma, el alcalde de Villena subrayó la relevancia de la colaboración institucional. Cerdán agradeció el apoyo de la Cámara de Comercio y de su presidente, destacando que «vertebrar el territorio exige contar con los ayuntamientos y con las empresas de cada comarca».

A su juicio, este nuevo marco de cooperación y las actividades conjuntas impulsarán un desarrollo económico caracterizado por la diversidad de sectores y por la ubicación estratégica de Villena en el mapa empresarial.

Por su parte, Carlos Baño recordó que la apuesta de la Cámara por Villena se remonta a 2005, cuando se puso en marcha la formación en emprendimiento y desarrollo empresarial de manera conjunta con el Ayuntamiento. Según Baño, «aquel proyecto compartido tuvo como objetivo dinamizar los sectores económicos tradicionales de la zona, al tiempo que se abría camino a los nuevos ámbitos productivos».

Tras la firma, el presidente de la Cámara señaló que, después de dos décadas de trayectoria, la prioridad ahora es fortalecer el Vivero de Empresas con nuevos servicios, atención más personalizada y una programación reforzada en materia de emprendimiento y sectores emergentes. «El reto es que el Vivero siga siendo el motor neurálgico de la innovación y de los nuevos proyectos productivos en Villena y su comarca», concluyó.